Ahrensburg. Wenn es um sein neues Buch „Tote Bauern melken nicht“ geht, überlässt Autor Benjamin Tomkins das Reden schon mal dem Star dieses Kriminalromans: der Ratte Kommissar Ede. Das gilt auch für seine Lesung in der Reihe „Literatur Live“ im Ahrensburger Marstall am Mittwoch, 20. Mai (20 Uhr).

Skurriler Roman als Auftakt einer ganzen Krimireihe

Der agile Nager hat es faustdick hinter den Ohren und führt – zumindest in unmittelbarer Nähe zu seinem Erfinder – ein bemerkenswertes Eigenleben. Denn Tomkins ist Schriftsteller und Bauchredner in einer Person und Kommissar Ratte zugleich Hauptperson des Buches und eine Handpuppe. Tomkins erweckt die Gestalt bei seinen Lesungen zur Freude des Publikums also gleich zweifach zum Leben. Wie die Idee zu dem Roman entstand, erläuterte Tomkins in einem Fernsehinterview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk so: „Ich hab halt so viele Geschichten im Kopf gehabt, dass ich das nicht mehr auf die Bühne bekommen habe.“ Statt den Stoff in seinen Programmen zu verarbeiten, brachte Tomkins ihn in Buchform unters Volk. Außerdem habe er sich „den Traum erfüllt, eine meiner Bühnenfiguren zum Helden eines Kriminalromans zu machen“, schreibt der Autor auf seiner Homepage.

Und er hat noch mehr in petto: Der skurrile Roman soll der Auftakt zu einer ganzen Krimireihe sein. Wenn der Puppenflüsterer mit seinem Roman so erfolgreich ist wie auf der Bühne – er hat viele renommierte Kleinkunstpreise wie den Prix Pantheon gewonnen –, dürfte dem nichts entgegenstehen. Wer sich von Tomkins und Ede live von den actionreichen Abenteuern des tierischen Ermittlers berichten lassen will, kann sich Karten im Vorverkauf sichern.

Kritiker Denis Scheck stellt seinen Literaturkanon vor

Ebenfalls spannende Unterhaltung, wenn auch auf ganz andere Art, bietet die Lesung des Literaturkritiker Denis Scheck an diesem Donnerstag, 20. Februar. Dem Fernsehpublikum ist Scheck vor allem als Moderator der Fernsehsendungen „Lesenswert“ im Südwestrundfunk und „Druckfrisch“ in der ARD ein Begriff. Auf seinem Programm stehen „Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur von ,Krieg und Frieden‘ bis ,Tim und Struppi‘“. Die Zuhörer erfahren, welche Werke Eingang in den ganz persönlichen Literaturkanon des Kritikers finden und warum er diese für würdig und wichtig hält.

Bei der dritten Lesung vor der Sommerpause stellt Agnes Krup am Donnerstag, 23. April, ihr Werk „Sommergäste“ vor. Die Autorin stammt aus Ahrensburg, lebt heute in New York. Ihr Debütroman „Mit der Flut“ basierte auf ihrer Familiengeschichte. „Sommergäste“ ist ihr zweiter Roman.

Lesungen: Do 20.2, 20.00: Denis Scheck (Karte 13,– im Vvk., AK 15,–); Do 23.4., 20.00: Agnes Krup (Karte 11,– im Vvk., AK 13,–); Mi 20.5., 20.00: Benjamin Tomkins (Karte 13,– im Vvk., AK 15,–), Vvk. in der Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3a