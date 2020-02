Bargteheide. Mit einer runderneuerten Homepage präsentieren sich die Bargteheider Rettungsschwimmer ab sofort im Netz. „Mit der Umstellung auf die neue Designvorlage der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist unsere Seite auch deutlich benutzerfreundlicher geworden“, sagt Martin Knaffel, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bargteheide. So seien etwa Neuigkeiten sowie Hinweise auf Lehrgänge und Veranstaltungen jetzt sichtbarer auf der Homepage verankert. Gleichzeitig wurde die technische Umsetzung auf Smartphones und Tablets optimiert.

Ziel ist es, mehr als 300 Mitglieder zu haben

„Dank einer vierköpfigen Arbeitsgruppe ist es uns in kurzer Zeit gelungen, die Homepage komplett zu überarbeiten“, berichtet Johannes Ulrich, Webmaster der Ortsgruppe. Jetzt hofft er, dass möglichst viele die Seite www.bargteheide.dlrg.de besuchen und das neue Online-Angebot erkunden.

Pünktlich zum Relaunch hat die Ortsgruppe zudem mit einer Bestmarke aufgewartet. 242 Mitglieder per 31. Dezember 2019 sind der höchste Mitgliederstand innerhalb der vergangenen zehn Jahre. „Viele Vereine klagen über Mitgliederschwund. Bei uns hingegen zeigt der Trend nach oben“, sagt Martin Knaffel nicht ohne Stolz. Im neuen Jahrzehnt will man dauerhaft mehr als 300 Mitglieder vereinen.

Um das zu erreichen, hat der Vorstand auf seiner jüngsten Sitzung entschieden, ab 2020 auf die Aufnahmegebühr zu verzichten. „Sie erscheint uns einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir haben diese Hürde abgebaut und wollen damit noch deutlicher zeigen, dass der Verein allen offen steht“, sagt Knaffel. Neue Aktive und Fördermitglieder seien letztlich auch wichtig, damit das DLRG-Angebot, insbesondere im Bereich der stark nachgefragten Anfängerschwimmausbildung, ausgebaut werden könne.

Projekt soll Ertrinkungsunfälle deutlich senken

Bereits seit 2000 gibt es etwa den Kindergartentag, eine Kooperation der DLRG mit Nivea. „Diese Initiative wollen wir jetzt auch in Bargteheide etablieren“, so Vorstandsvize Carsten Rüscher. Inzwischen habe sich ein achtköpfiges KiGa-Team zusammengefunden, das entsprechend ausgebildet wurde, und künftig in den Kitas der Stadt für einen angstfreien, aber respektvollen Umgang mit dem Element Wasser werben will.

Ziel des bundesweiten Projekts ist es, Ertrinkungsunfälle von Kindern deutlich zu senken. Mit Sing- und Bewegungsspielen werden an einem kostenlosen Aktionstag unter dem Motto „Wir machen wasserfest“ wichtige Baderegeln erläutert. „Außerdem gibt es ein Puzzle und Malvorlagen, die sich mit dem Thema beschäftigen“, erklärt Rüscher. Weitere Infos finden sich auf der neuen DLRG-Homepage und auf der Facebook-Seite des Vereins.