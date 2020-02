Grosshansdorf. Zwei alkoholisierte Jugendliche haben in der U-Bahn­station Kiekut an der Straße Barkholt in Großhansdorf versucht, einen Fahrkartenautomaten am Bahnsteig aufzubrechen. Der Automat wies erhebliche Beschädigungen auf.

Passanten hatten die jungen Männer am vergangenen Sonnabend gegen 15 Uhr dabei beobachtet, wie sie vom Tatort flüchteten. Die von einem Zeugen alarmierte Polizei konnte die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Bahnhofs stoppen und kontrollieren. Es handelt sich um einen 18-Jährigen aus Winsen (Luhe) und einen 15-Jährigen aus Hamburg.

Einer der Tatverdächtigen hatte ein Messer bei sich

Einer der beiden Jugendlichen hatte zur Tatzeit ein Taschenmesser dabei, was sich strafverschärfend auswirken könnte. Die Tatverdächtigen wurden vorübergehend festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Der 15-Jährige wurde danach in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben, der 18-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Jugendlichen drohen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft

Gegen die Jugendlichen wurde Strafanzeige erstattet. Sie müssen sich nun wegen versuchten Diebstahls mit Waffen sowie Sachbeschädigung verantworten. Als Strafmaß drohen ihnen zwischen sechs Monaten und bis zu zehn Jahren Haft. Am Fahrkartenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

In den Ticketautomaten lagern meist zwischen einigen Hundert bis zu 2000 Euro – je nachdem, wie oft die Automaten geleert werden.