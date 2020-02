Bargteheide. Tim Fischer ist derzeit auf vielen Kanälen präsent: Gerade erst feierte er in der Rolle des Conferenciers in dem legendären Musical „Cabaret“ in Hamburg Bühnenpremiere, ist in der TV-Serie „Babylon Berlin“ und im Film über Udo Lindenbergs Leben im Kino zu sehen. Und bald kommt das charismatische Kleinkunst-Chamäleon nach Bargteheide. Am Sonntag, 8. März, legt der Sänger und Schauspieler auf seiner Tour zum neuen Doppelalbum „Zeitlos“ einen Stopp im Kleinen Theater ein. Dabei wird er von einer vierköpfigen Band und einem Tänzer begleitet.

Album „Zeitlos“ enthält 15 Songs

„Musik war schon immer meine Lieblingsdroge“, hat Fischer einmal gesagt. Und zwar eine, von der er seit seiner Jugend nicht mehr losgekommen ist. Mit 15 Jahren sang er zum ersten Mal Chansons von Zarah Leander, Marlene Dietrich und Lale Andersen vor Publikum, mit 17 Jahren stand er im Hamburger Schmidt Theater auf der Bühne.

Das Doppelalbum „Zeitlos“ hat der 46-Jährige anlässlich seines 30. Bühnenjubiläums herausgebracht. Es enthält mit 15 älteren Songs neu arrangierte Klassiker, die ihm besonders am Herzen liegen. Laut Fischer „keine Aufbackware“, sondern modern präsentierte Lieder, bei denen „die Erinnerung an den alten Geschmack bewahrt“ bleiben soll – jedoch ohne die typische Kleinkunstbühnen-Atmosphäre zu transportieren. Ihnen gegenüber stehen ebenso viele neue Songs und Balladen, teilweise von seinen Lieblingskomponisten für ihn geschrieben. Wie der Titel „Zeitlos“, zu dem Fischer selbst den Text und sein musikalischer Leiter und Bassist Oliver Potratz die Musik geschrieben hat.

Fischer ist charmant, eloquent und frivol

Die „Rinnsteinprinzessin“, eine Komposition seines ehemaligen Lebensgefährten Rainer Bielfeldt, der ihn nach wie vor am Piano begleitet, hat eine Verjüngung erfahren, die dem Stück gut zu Gesicht steht. Klassikern wie „Komm, großer schwarzer Vogel“ und Covern wie „Letzter Sommertag“ von Lucy van Kuhl verleiht der Chansonnier durch seine Interpretation eine persönliche Note.

In zweimal 50 Minuten erlebt das Publikum im Kleinen Theater die ganze Gefühlspalette von himmelhoch jauchzend, überdreht bis zu nachdenklich, tiefsinnig oder auch todtraurig. Mit seiner charmant-eloquenten, manchmal frivolen, unverwechselbaren Art gelingt es Tim Fischer immer wieder auf’s Neue, sein Publikum zu bezaubern.

Wer wissen will, wie gut dem Künstler die spannende Mischung aus Bewährtem und Neuem gelingt, kann sich im Vorverkauf einen Platz für das Konzert in Bargteheide sichern.

Chanson-Abend: So 8.3., 20.00, Kleines Theater, Hamburger Straße 3, Karte 28,–/26,– im Vvk.: Kulturservicebüro im Theater, www.kleines-theater-bargteheide.de (zum Selbstausdrucken); Ahrensburg: Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3a; Bad Oldesloe: KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, an der Abendkasse: 30,–/28,–