Ahrensburg. Das Alten- und Pflegeheim Tobias-Haus in Ahrensburg bekommt in dieser Woche einen neuen Geschäftsführer. Thorsten Hoja löst am Dienstag Christine Berg ab, die sich nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch aus der Leitung zurückziehen wolle. „Ich danke allen Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitern, Partnern und Mitstreitern für ihr Vertrauen und das engagierte gemeinsame Wirken“, sagt die 51-Jährige.

Berg setzte als Chefin viele Projekte um

Christine Berg (51) gibt die Leitung des Ahrensburger Pflegeheimes nach sieben Jahren ab.

Foto: Kati Imbeck / HA

Ihr Nachfolger Thorsten Hoja hat sich nach seiner Ausbildung zum examinierten Altenpfleger zur Pflegedienst- und Heimleitung weiterbilden lassen und bereits mehrere Pflegeheime in Schleswig-Holstein geführt. Der 45-Jährige sagt: „Das Tobias-Haus ist eine ganz besondere Einrichtung – von der Haltung der Mitarbeiter über das Leben miteinander bis hin zum anthroposophischen Geist.“ Er hat sich einige Ziele für seinen Start in Ahrensburg gesetzt, sagt: „Bis Ende des Jahres möchte ich möglichst keine Zeitarbeitskräfte mehr beschäftigen.“ Stattdessen wolle er den Pflegeberuf mit den Mitarbeitern so attraktiv gestalten, dass es nicht mehr zu Personalengpässen komme, etwa durch familienfreundliche Arbeitszeitmodelle.

Christine Berg hat in ihrer Zeit als Chefin verschiedene Projekte umgesetzt, die teilweise auch über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung erlangten. Für die Anschaffung einer Fahrrad-Rikscha wurde das Heim mit dem Schleswig-Holsteinischen Altenpflegepreis ausgezeichnet. Mitarbeiter, Angehörige und Ehrenamtler können die Bewohner damit zum Beispiel bis ins Ahrensburger Zentrum fahren und auf diese Weise für mehr Mobilität der Senioren sorgen. Zudem initiierte Berg den Sinnesgarten für Menschen mit Demenz.