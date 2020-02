Konzert in Bargteheide

Die Band Lucky Loser spielt in Bargteheide Stücke von Ben Granfeldt, Popa Chubby, John Mayer, Pink Floyd, Michael Landau, Jimi Hendrix und anderen. Kopf der Gruppe ist Gitarrist und Sänger Willy Kaminski, der lange als professioneller Musiker gearbeitet hat. Das Repertoire umfasst auch modernere Stücke.

Konzert Fr 14.2., 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende für Band

Seminar in Ahrensburg

Das Pomarium in Ahrensburg bietet ein Seminar zum Obstbaumschnitt an. Die Referenten Mirko Lunau und Michael Riebandt beginnen mit der theoretischen Einführung. Danach können die Teilnehmer den Erziehungsschnitt an Jungbäumen üben. Anmeldungen per E-Mail an mr@zeitlupe-ahrensburg.de.

Seminar Fr. 14.2., 15.00–20.30, und Sa 15.2., 9.30–16.30, Gut Wulfsdorf, Bornkampsweg 39, Kosten 120,–

Infoabend in Ahrensburg

Die Trauer über den Tod eines geliebten Menschen zeigt sich bei jedem anders. Die Auseinandersetzung mit dem Verlust in einer Gruppe kann helfen, eine persönliche Form der Bewältigung zu finden. Bei einem kostenfreien Infoabend können Frauen die Gruppenleiterin und weitere Teilnehmerinnen kennenlernen.

Infoabend Di 18.2., 18.00, Beratungsstelle für Frauen & Mädchen e. V., Waldstraße 12, Tel.: 04102/821111

Gottesdienst in Trittau

In der Martin-Luther-Kirche in Trittau wird am Valentinstag die Liebe in all ihren Ausprägungen gefeiert. In dem von Pastorin Susanne Schumacher geleiteten Gottesdienst treten biblische und literarische Texte mit bekannten Melodien in einen spannenden Dialog. Am Ende können sich alle Paare, Frischverliebte und langjährig Erfahrene segnen lassen.

Gottesdienst Fr 14.2., 19.00, Martin-Luther-Kirche, Kirchenstraße 13

Zeichnen in Reinbek

Wie ist das Gesicht in einer Zeichnung dargestellt? Fließt auch etwas von einem selbst in eine Porträtzeichnung ein? Diese Fragen und vieles mehr beantwortet die Kursleiterin und Künstlerin Christine Tolg-Brandenstein in ihrem Porträt-Zeichenkurs in der Volkshochschule (VHS) Reinbek.

Zeichnen Di 18.2., (9x) 18.00–19.45, VHS Reinbek, Klosterbergenstraße 2A, Kosten 68,-, (35,- erm.), Anmeldung Tel.: 040/727 32 40

Frühstück in Großhansdorf

Die Frauengruppe der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Großhansdorf lädt zum Frauenfrühstück mit Referentin Anna Cornelius ein. Das Thema ist die Suche nach Glück. Inspiration liefern philosophische Texte, Altes und Neues Testament sowie die moderne Glücksforschung.

Frauenfrühstück Sa 15.2., 9.30 bis 12.00, Christuskirche, Papenwisch 5, Gebühr 8,–, Anmeldung unter Tel. 04102/66207, heino2@nuppnau.de