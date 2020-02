Steinburg. „Love is in the Air“ lautet am Valentinstag das Motto in der Eicheder Kirche, wenn Kantor Andis Paegle, Pastorin Philine Pawlas und Pastor Tim Ströver einen besonderen Abend zum Thema Liebe gestalten.

Am Freitag, 14. Februar, ergründet das Trio von 19.30 Uhr an mit Musikstücken und Texten die Liebe. Auf die mal heiteren, mal romantischen oder auch nachdenklichen Texte nimmt Kantor Andis Paegle Bezug, indem er an unterschiedlichen Tasteninstrumenten den begonnenen Dialog auf musikalische Weise fortführt.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Wort trifft Ton“. Der Abend ist nicht nur für Paare, sondern für alle gedacht, die sich bei einem Glas Sekt dem Phänomen Liebe aus literarisch-musikalischer Sicht widmen wollen.

Abend über die Liebe Fr 14.2., 19.30, Kirche Eichede, Kirchenstraße 10, Eintritt frei