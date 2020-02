Grosshansdorf. Die Suche nach zwei betagten Mitbürgern hielt am Sonnabendabend die Menschen in Großhansdorf in Atem. Vermisst wurden ein 81 Jahre alter Mann und eine 88 Jahre alte Frau. Bei der Seniorin handelt es sich um die Bewohnerin der Seniorenwohnanlage Rosenhof, die aber kurz nach ihrem Verschwinden von Mitarbeitern der Einrichtung für betreutes Wohnen gefunden werden konnte.

Im Falle des 81-Jährigen gestaltete sich die Suche deutlich aufwendiger. Nachdem eigene Bemühungen zum Auffinden des Mannes durch Angehörige erfolglos geblieben waren, alarmierten sie die Polizei. Die forderte daraufhin einen Hubschrauber der Bundespolizei an, der aus Fuhlendorf bei Bad Bramstedt herbeigerufen worden ist.

Auch Einsatzkräfte mit Spürhunden waren im Einsatz

Mehr als eine Stunde kreiste der mit einer Wärmebildkamera ausgerüstete Helikopter nach seinem Eintreffen über der Parkklinik Manhagen, dem Manhagener Teich und angrenzenden Waldgebieten, was unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook ein lebhaftes Echo auslöste.

Am Boden unterstützten Polizeistreifen und Einsatzkräfte mit Personenspürhunden die Suche. Nach fast zwei Stunden wurde der Vermisste schließlich am Waldrand nahe der Hansdorfer Landstraße entdeckt. Der 81 Jahre alte Mann war zwar etwas unterkühlt, ansonsten aber unverletzt.