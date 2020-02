Ahrensburg. Ein Krimineller hat versucht, in ein Reihenhaus an der Straße Waldemar-Bonsels-Weg in Ahrensburg einzusteigen. Die Bewohner waren jedoch im Gebäude und machten sich bemerkbar. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter. Der Vorgang ereignete sich am Donnerstag, 6. Februar, um 20.30 Uhr.

Der Einbrecher wollte über die Balkontür im Obergeschoss ins Haus gelangen. Dort hielt sich auch die Eigentümerin der Immobilie auf. Sie bemerkte Geräusche, rief ihren Mann (33) herbei. Der eilte zur Tür und sah, wie der Einbrecher vom Balkon sprang und weglief. Er nahm die Verfolgung auf, wollte ihn stellen. Das gelang jedoch nicht. Der Kriminelle rannte zum Wanderweg „Katzenbuckel“, kreuzte mehrere Vorgärten bis zu einem Garagenkomplex und kletterte dort über das Dach. Auf einem angrenzenden Baustellengelände verlor der Ahrensburger den Täter aus den Augen.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Einbrecher nicht schnappen. Dabei kam auch ein Diensthund zum Einsatz. Der Gesuchte wird so beschrieben: Er ist 1,80 Meter groß, hat kurze und wenige Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Die Polizei sucht Zeugen und weist darauf hin, dass der Tatort nahe dem U-Bahnhof West liegt, dieser als mögliche Fluchtrichtung auch in Frage kommt. Für Hinweise ist die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 erreichbar.