Ahrensburg. Die Turbulenzen um die Wahl und den Rücktritt von Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) halten auch Stormarner Politiker in Atem. Vor allem die Liberalen und die CDU diskutieren über die Folgen der Wahl in Erfurt, die Beobachter von „Tabubruch“ bis „Schande“ titulierten.

Viele Reaktionen in sozialen Netzwerken

„Wir haben uns immer von der AfD abgegrenzt, das wird auch so bleiben“, sagt Anita Klahn, FDP-Kreisvorsitzende.

Foto: HA

„Das sind turbulente Tage“, sagt die FDP-Kreisvorsitzende Anita Klahn. Die Oldesloerin ist auch stellvertretende Landesvorsitzende, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag und Stadtverordnete in ihrem Heimatort. Die Parteispitze im nördlichsten Bundesland hatte schon am Mittwochabend den sofortigen Rücktritt und Neuwahlen in Thüringen gefordert.

„Die meisten Reaktionen gab es natürlich in den Netzwerken wie Facebook und Twitter“, sagt Klahn. Für ihre klare Positionierung habe die Nord-FDP viel Zustimmung bekommen. „Wir haben uns immer von der AfD abgegrenzt, das wird auch so bleiben.“ Die Parteispitze in Kiel habe das Wahlergebnis auch vollkommen überrascht. Schnell sei Ernüchterung eingekehrt. Anita Klahn: „Wir haben uns sofort gefragt: Wie soll das jetzt gehen, ein Kabinett zu bilden und zu regieren?“ Angesichts der schwierigen politischen Konstellation in Thüringen hätte sie eine schnellere Reaktion von Kemmerich begrüßt: „Es ist unglücklich, dass das so lange gedauert hat.“

„Die Leute wollten wissen, was da in Thüringen genau passiert sei“

„Mich stört, dass wir jetzt alle in Sippenhaft genommen werden“, sagt Thomas Bellizzi, FDP-Fraktionschef Ahrensburg.

Foto: Cornelia Hansen

Der in Ahrensburg lebende Landeswirtschaftsminister Bernd Buchholz hat ebenfalls etliche Nachrichten bekommen, sowohl persönlich als auch in Internet-Netzwerken. „Die Leute wollten wissen, was da in Thüringen genau passiert sei“, so der FDP-Minister, der Kemmerich auch persönlich kennt. Das auch auf Facebook gepostete Statement, dass ein liberaler Ministerpräsident nicht von den Stimmen einer rechtsradikalen Partei abhängig sein dürfe, habe viele positive Reaktionen ausgelöst.

Der Ahrensburger FDP-Fraktionschef Thomas Bellizzi, der auch Kreistagsabgeordneter ist, hatte noch gar keine Zeit, um im Familien- und Freundeskreis über den Fall zu sprechen. Am Mittwoch war der persönliche Referent von Landessozialminister Heiner Garg bis spät in die Nacht bei der Arbeit in Kiel, am Donnerstagmorgen machte er sich früh wieder auf den Weg dorthin. „Mich stört, dass wir alle in Sippenhaft genommen werden“, sagt er. „Wir machen eine andere Arbeit: Die Jamaika-Koalition steht für eine offene, tolerante Gesellschaft.“

CDU sieht sich im Kreuzfeuer der Kritik

„Man kann sich wählen lassen, muss diese Wahl jedoch nicht annehmen“, sagt Carsten Pieck, FDP-Vorsitzender Großhansdorf.

Foto: HA

Zu einer weniger emotionalen Betrachtung rät der Chef der Stormarner FDP-Kreistagsfraktion, Karl-Reinhold Wurch aus Bad Oldesloe. „Das ist eine kompliziertere Sache, die man nicht aus dem Bauchgefühl beurteilen sollte.“ Bei ihm hätte sich eine Handvoll Bekannte gemeldet, die die große Aufregung ebenfalls nicht teilten. Als Jurist achte er sehr genau auf die Worte. „Es gibt den Vorwurf, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Dabei wurden weder irgendwelche Zusagen noch Versprechungen gemacht.“

Auf eine klare Distanzierung „von den unsäglichen Ereignissen“ setzt der FDP-Bezirksverband Großhansdorf-Hoisdorf-Siek. Der Vorsitzende Carsten Pieck sagt: „Man kann sich in geheimer Wahl wählen lassen, muss diese Wahl jedoch nicht annehmen.“

Wahl sei das Ergebnis eines demokratischen Verfahrens

Im Kreuzfeuer der Kritik sieht sich auch die CDU. Das Gros der Fraktion im Thüringer Landtag hatte im dritten Wahlgang für Kemmerich votiert. Und so gemeinsam mit FDP- und AfD-Abgeordneten die Wahl des Freien Demokraten ermöglicht.

„Den FDP-Kandidaten gewählt zu haben, ist per se nicht verwerflich“, sagt Joachim Wagner, CDU-Fraktionschef im Kreistag.

Foto: Barbara Moszczynski

Joachim Wagner, CDU-Fraktionschef im Kreistag Stormarn, findet es nicht richtig, dass seine Partei nun mit am Pranger steht. „Den FDP-Kandidaten zu wählen ist per se nicht verwerflich“, betont der Oststeinbeker. Kemmerich sei schließlich der einzige bürgerliche Kandidat gewesen. Da die Parteifreunde weder den Linken Bodo Ramelow, noch den Rechten Christoph Kindervater unterstützen wollten, sei deren Wahlverhalten durchaus nachvollziehbar.

Im Übrigen dürfe in der ganzen aufgeheizten Debatte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Wahl das Ergebnis eines demokratischen Verfahrens gewesen sei. Das betreffe sowohl die Machtverhältnisse im Thüringer Landtag, wie das Prozedere zur Wahl des Ministerpräsidenten. Wagner: „Dass die AfD im dritten Wahlgang nicht mehr für ihren eigenen Kandidaten gestimmt hat, kann man der CDU nicht anlasten.“

CDU steht wegen ihrer „Rumeierei“ am Pranger

Problematisch werde es indes, sollte es zuvor Absprachen gegeben haben, insbesondere mit der AfD. „Fakt ist letztlich, dass sich die Thüringer CDU mit ihrer Rumeierei in eine verzwickte Lage manövriert hat“, so Wagner. Klar sein müsse, dass es eine Kooperation mit der AfD nicht geben dürfe. Da ein geordneter und konstruktiver Parlamentsalltag in dieser Konstellation aber unmöglich sei, führe an Neuwahlen kein Weg vorbei.

Ahrensburgs CDU-Fraktionschef Detlef Levenhagen hat wenig Verständnis für das Geschehen in Thüringen. „Mit dem Getrickse haben sich FDP und CDU keinen Gefallen getan. Zumal es höchst fragwürdig ist, mit einem Wahlergebnis von knapp über fünf Prozent überhaupt als Ministerpräsident zu kandidieren“, sagt Levenhagen. Dafür hätte Kemmerich und der FDP jegliche Legitimation gefehlt. Nicht alles, was rechnerisch möglich sei, dürfe auch ausgereizt werden. „Sich mit extrem Rechten wie Björn Höcke Mehrheiten zu verschaffen, verurteile ich aufs Schärfste“, erklärte der Ahrensburger.

Ein Glaubwürdigkeitsproblem für seine Partei sieht Levenhagen indes nicht. „Für mich haben wir es hier mit dem bedauerlichen Einzelfall eines Landesverbands in Thüringen zu tun“, so Levenhagen. Mit Neuwahlen könne der Riesenfehler aber korrigiert werden.