Kino in Bad Oldesloe

Wenn Montagnacht die Oscars vergeben werden, darf sich Renée Zellweger Chancen auf die begehrte Trophäe ausrechnen. Die Schauspielerin ist als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „Judy“ nominiert. Das Oldesloer Oho-Kinocenter zeigt das Biopic anlässlich seiner Reihe „Arthouse-Film des Monats“.

Kino „Judy“ jeden Di im Feb, 15.30 u. 20.00, Hamburger Straße 13, Eintritt: 7,50 Euro

Jazz in Ahrensburg

Musikalisch wird es am kommenden Sonntag in Ahrensburg. Im Kulturzentrum Marstall treten die Saxotones auf. Die fünf Männer sind alle seit vielen Jahren in der Hamburger Jazzszene unterwegs, präsentieren den Zuhörern Modern Jazz. Ihr Repertoire umfasst überwiegend Stücke aus den 40er- bis 60er-Jahren.

Jazz mit den Saxotones So 9.2., 18.00, Kulturzentrum Marstall, Lübecker Straße 8, Eintritt: 19,-

Kursus in Großhansdorf

In einem Aufbaukursus für Bridgespieler mit Grundkenntnissen, Wiedereinsteiger oder Ersteinsteiger werden Grundlagen für den Einstieg in die Welt der Wettkämpfe gelegt. Es geht um Vertiefungen, Verfeinerungen, Konventionen sowie Signale. Gelernt und geübt wird mit einem Partner.

Aufbaukurs ab Do 13.2., 10 Termine, 15.00–16.30, Haus Papenwisch, Papenwisch 30, 116,-, T. 04102/ 604799, fbs@drk-grosshansdorf.de

Vortrag in Ahrensburg

Um die Kubisten der Kunst geht es bei einem kostenlosen Vortrag in der Ahrensburger Schlosskirche. Die Hamburger Kunsthistorikerin Katrin Plümpe wird die unterschiedlichen Blickwinkel von Künstlern der klassischen Moderne darstellen. Sie erzählt den Teilnehmern, wie der menschliche Körper früher in Malerei und Bildhauerei dargestellt wurde.

Vortrag Di 11.2., 19.00 Schloßkirche Ahrensburg (Am Alten Markt)

Bücherflohmarkt in Bad Oldesloe

Wer günstig Bücher, CDs und DVDs kaufen möchte, kann in der kommenden Woche die Oldesloer Stadtbibliothek besuchen. Dort gibt es während der regulären Öffnungszeiten einen Bücherflohmarkt, bei dem sowohl ausgesonderte als auch gut erhaltene Exemplare angeboten werden. Das Angebot ändert sich täglich.

Bücherflohmarkt Mo 10.2. bis Sa 16.2., Stadtbibliothek Bad Oldesloe, Königsstraße 32

Vortrag in Ammersbek

Zu seinen Lebzeiten verkaufte Vincent van Gogh nur ein einziges seiner Werke. Heute gehören seine Gemälde zu den teuersten der Welt. Um das turbulent tragische Leben des Künstlers geht es am kommenden Sonntag in Ammersbek – Kunstinterpretin Veronika Kranich widmet dem niederländischen Maler einen Vortrag.

Vortrag „Vincent van Gogh“ So 9.2., 16.00, Kirche Hoisbüttel, An der Lottbek 22, Eintritt kostet 11,-