Reinfeld. In der Innenstadt von Reinfeld eröffnet der Arbeitskreis „Aktiv für Kinder“ einen Secondhandladen mit Kleidung, Spielsachen, Büchern und weiteren Artikeln für Kinder. Das Geschäft in der Paul-von-Schoenaich-Straße 27 wird am morgigen Sonnabend, 8. Februar, zum ersten Mal geöffnet. Betrieben wird er von den Ehrenamtlichen des überparteilichen Arbeitskreises, zu denen Bürgervorsteher Gerd Herrmann zählt. Die Mietkosten für die etwa 100 Quadratmeter große Fläche übernimmt die Arbeiterwohlfahrt.

Budget mancher Familien sei überfordert

Laut Herrmann wird der Laden zunächst an drei Tagen geöffnet: mittwochs und sonnabends von 10 bis 13 Uhr und freitags von 10 bis 18 Uhr. Die Sachen würden gegen Spende abgegeben. „Wir wollen eine Teilfläche des Ladens abtrennen und als Treffpunkt, beispielsweise für Selbsthilfegruppen, einrichten“, so Herrmann. Um die acht Ehrenamtlichen zu entlasten, werden weitere Mitarbeiter für die Kinderkiste gesucht. Ebenso Firmen, die das soziale Projekt mit einem Jahresbeitrag von 300 Euro unterstützen wollen. In beiden Fällen ist eine Kontaktaufnahme direkt vor Ort oder unter der E-Mail-Adresse kinderkiste.reinfeld@web.de möglich. Saubere Sachspenden können direkt im Laden abgegeben werden.

Herrmann sagt: „Die Idee ist im SPD-Ortsverein bei Überlegungen zum Umgang mit Kinderarmut entstanden.“ Doch ohne Adressaten sei es schwierig, dafür zu sorgen, dass die Hilfe an der richtigen Stelle ankomme. Daher habe der Arbeitskreis Kontakt zu den Schulen aufgenommen. Dort stattete er mit Beginn des neuen Schuljahres alle Eingangsklassen mit Kisten mit Schulmaterial aus. Herrmann: „So erreichen wir alle Kinder. Gerade zu Beginn des Schuljahres müssen viele neue Sachen angeschafft werden.“ Das überfordere das Budget mancher Familien.