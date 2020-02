Trittau. Großeinsatz für die Feuerwehr am Donnerstagvormittag: Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Einfamilienhaus an der Straße Trittauerfeld in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr hatten Nachbarn den Rauch bemerkt und Hilferufe gehört. Sie alarmierten die Rettungskräfte.

Beim Eintreffen der Polizei brannten bereits das Treppenhaus sowie das Obergeschoss. Das Feuer war nach Angaben des Einsatzleiters vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochen. Starker Rauch drang nach außen. Die Hausbewohnerin hatte sich selbst in Sicherheit bringen können. Die Rettungsleitstelle hatte angesichts der drohenenden Gefahr für Menschenleben gleich mehrere Feuerwehren zum Einsatzort geschickt. Im Einsatz waren die freiwilligen Helfer aus Trittau, Großensee, Lütjensee und Glinde.

Auch zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt standen für die medizinische Versorgung bereit und kümmerten sich um die leicht verletzte Hausbewohnerin.