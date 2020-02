Bargteheide. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Tanja Wilke, Vorsitzende des Runden Tisches Senioren Bargteheide, in Anbetracht der begehrten Plätze auf der bevorstehenden Seniorenmesse. Am Sonnabend, 9. Mai, von 10 bis 17 Uhr füllt sich das Bargteheider Ganztagszentrum (Am Markt 2) wieder mit Leben, bietet Stellplätze für rund 40 Aussteller. Unter der E-Mail-Adresse seniorenmesse-bargteheide@web.de können Aussteller – vom Bestattungsunternehmen bis zum Sanitärfachgeschäft – einen Stand reservieren. Anmeldeschluss ist am 1. März.

Rund 800 Besucher bei vergangenem Termin

Alle zwei Jahre organisiert die Gruppe die städtische Messe. Der Eintritt ist frei. Im benachbarten Schulforum können Besucher zwischendurch eine Pause bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen einlegen. „Professionelle Aussteller zahlen pro Stand 100 Euro, für ortsansässige Vereine beträgt die Gebühr mindestens einen Kuchen“, sagt Wilke. In den vergangenen Jahren sei die Veranstaltung sowohl von Ausstellern als auch von Senioren und Angehörigen sehr gut besucht gewesen. Rund 800 Gäste wurden gezählt.

„Einige Vertreter ziehen einen Platz außerhalb der Halle vor, weil sie darauf angewiesen sind“, sagt Wilke. Da könnten Besucher schon vor dem Eingang eine Probefahrt auf einem Fahrrad machen können oder ein mobiles seniorengerechtes Badezimmer besichtigen.

Auf dem Programm stehen auch vielfältige Fachvorträge

Kai Passow, Verwalter des Bargteheider Friedhofs, ist Vorstandsmitglied und Aussteller zugleich. „Mithilfe von Fotos kann ich zeigen, dass der Friedhof kein dunkler Ort ist, sondern ein Ort für Flora und Fauna, wo man auch einfach mal spazieren gehen kann“, sagt Passow, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal mit seinem Stand auf der Seniorenmesse vertreten war. Durch persönliche Gespräche wolle er den Menschen die Angst nehmen, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen.

Als Ergänzung zu den Ausstellern wird es auch Fachvorträge rund um Seniorenthemen geben. So können sich Referenten auf Eigeninitiative per E-Mail mit einem Vortrag anmelden. „Auf der vergangenen Messe sprachen zum Beispiel ein Rechtsanwalt und ein Hörgeräteakustiker“, sagt Tanja Wilke. Auch über den sogenannten Enkeltrick wird im Mai aufgeklärt.

„Wir bitten potenzielle Aussteller, sich ab sofort zu bewerben, denn die Plätze sind schnell vergriffen“, sagt Wilke. In der Anmeldung soll stehen, wie viele der 1,20 Meter breiten Tische benötigt werden, ob ein Stromanschluss und Stellwände gebraucht werden. Am Freitag, 8. Mai, beginnt ab 17 Uhr der Aufbau. Am Sonnabend werden dann von 10 bis 17 Uhr die Besucher der Bargteheider Seniorenmesse erwartet.