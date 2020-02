Konzert in Bargteheide

Die vier Musiker der Band Break Even sind eingefleischte Fans der Band Status Quo und covern deren Songs mit Leidenschaft. Mit ihrem Repertoire decken sie das gesamte Spektrum der Band ab. Beim Konzert in Bargteheide wollen sie dem Publikum mit Hits wie „In The Army Now“ und neueren Songs einheizen.

Konzert Sa 8.2., 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende für die Band

Hofführung in Tangstedt

Bei der Hofführung auf Gut Wulksfelde in Tangstedt dreht sich diesmal alles um die gläserne Backstube der Gutsbäckerei. Die Besucher erfahren Wissenswertes zu Anbau, Produktion, lernen Getreidearten kennen und dürfen von den Brotsorten probieren. Zum Abschluss gibt’s noch einen Besuch bei den Tieren.

Hofführung Sa 8.2., 11.00 bis 12.30, Start: Hofladen, Wulksfelder Damm 15–17, Gebühr Erw. 2,–, Ki. frei

Musik in Bad Oldesloe

Musiker Patrick Niemeier stellt seine neue EP „We are the ones, we had been waiting for“ im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (KuB) vor. Er spielt neben den Songs, die von Indie-Pop, düsteren Singer-Songwriter-Klängen bis hin zu Electro changieren, auch einige Coverversionen.

Solokonzert Fr 7.2., 20.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 7,–/3,50 (erm.), Vvk.: in der Stadtinfo im KuB, www.kub-badoldesloe.de

Kursus in Bad Oldesloe

Für den Kursus „Windows 10 für Einsteiger, 50plus“ der Oldesloer Volkshochschule (VHS) müssen die Teilnehmer nur Maus und Tastatur bedienen können. Sie lernen den Umgang mit Programmen und grundlegenden Funktionen sowie die Änderung der Basiseinstellungen kennen.

Kursus Di 11.2.–Do 13.2., 14.00 bis 17.00, VHS, Beer-Yaacov-Weg 1, Gebühr 71,– (Erm. möglich), Anmeldung bei VHS, vhs@badoldesloe.de

Theater in Reinbek

Das Theater Blaues Haus aus Krefeld zeigt im Schloss Reinfeld sein Figurentheaterstück „Das Bärenwunder“ für Zuschauer ab drei Jahren. Der große Bär ist allein. Viel lieber wäre er Vater, dann könnte er mit seinem Kind spielen. Doch wie kann sein in Wunsch Wirklichkeit werden?

Theater Mi 12.2., 10.00, Schloss Reinbek, Schlossstraße 5, Karte 6,– Vvk.: KulturKasse, Hamburger Straße 8, unter www.kultur-reinbek.de

Ausstellung in Bargteheide

Antje Schaar hat Georgien bereist. Schaar zählt zu den Mitgliedern der Fotogruppe „Spektrum“ der Volkshochschule Bargteheide. In ihrer Fotoausstellung im Stadthaus Bargteheide können die Besucher landestypische Eindrücke, aber auch Menschen, Landschaften (Foto) und die Architektur Georgiens entdecken.

Fotoausstellung Di 11.2., 11.00 Vernissage, Schau bis Do 12.3., Stadthaus, Markt 4, Eintritt frei