Glinde. Es war ein schrecklicher Moment für einen Sechstklässler des Gymnasiums Glinde an jenem 22. März vergangenen Jahres: Bei einer Müllsammelaktion fand der Schüler, der in einer Gruppe unterwegs war, nahe der Bildungseinrichtung im Gellhornpark eine Baby-Leiche. Trotz intensiver Suche und wiederholten Plakataktionen haben die Ermittler keine brauchbaren Hinweise auf die Herkunft des Säuglings, dem sie den Namen Leander gaben. Von der Mutter fehlt jede Spur.

DNA-Massentest wegen Baby-Leiche in Glinde

Nun hat das Gericht eine DNA-Massenuntersuchung angeordnet. Rund 530 Frauen und Mädchen im Alter zwischen 13 und 48 Jahren aus dem Nahbereich um den Fundort wurden von der Polizei angeschrieben und aufgefordert, sich durch die freiwillige Abgabe einer Speichelprobe zu beteiligen. Hierfür werden zwei Termine angeboten: am Freitag, 21. Februar, von 15 bis 20 Uhr und am Sonnabend, 22. Februar, von 10 bis 18 Uhr jeweils im Schulzentrum Glinde am Oher Weg.

Zwei Wochen alter Säugling ausgesetzt

Der Säugling lag seinerzeit eingewickelt in ein blaues Handtuch und halb vergraben auf dem Waldboden. Doch weder Spuren am Fundort führten zu den Eltern noch ein DNA-Abgleich. Ermittler überprüften mit einer Probe des Kindes, ob die Eltern in der DNA-Analyse-Datei des BKA erfasst sind. Dort wird der genetische Fingerabdruck sowohl von Straftätern als auch von am Tatort gesicherten Spuren gespeichert. Mehr als 1,2 Millionen Datensätze enthält die DNA-Analyse-Datei.

Die Rechtsmediziner gehen davon aus, dass der hellhäutige Junge etwa zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen war. Vermutlich um den 8. März herum wurde Leander nach diesen Erkenntnissen geboren. Nicht länger als zwei Wochen dürfte der Säugling laut der Experten in dem kleinen Waldstück gelegen haben.

Auf dieser Karte ist der Fundort der Baby-Leiche zu sehen.

Foto: Frank Hasse / HA Infografik

Säugling in Nähe des Gymnasiums gefunden

Der Gymnasiast, der Leander entdeckte, sowie seine Mitschüler mussten noch vor Ort von Notfallseelsorgern betreut werden. Der Fall löste Bestürzung und Betroffenheit bei vielen Menschen in Glinde aus. Nach dem Fund legten Bürger Blumen im Gellhornpark nieder und stellten Kerzen auf. Spaziergänger blieben davor stehen und hielten inne.