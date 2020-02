Musik in Basthorst

Katrin Wettin kommt mit ihrem Soloprogramm „ViolinSymphony“ nach Basthorst. Sie verknüpft verschiedene Genres: Ihre Show umfasst Werke von Bach, Mozart, Queen, den Beatles, Filmmusiken und Balladen. Begleitet wird sie durch visuelle Einspielungen ihrer Musiker

Konzert So 8.3., 19.00, Gut Basthorst, Auf dem Gut 3, Karte 20,–, Vvk. auf dem Gut, online unter www.katrinwettin.com

Aktiv werden in Bargfeld-Stegen

Die neue Sportart Drums Alive ist ein Ausdauertraining. Zu mitreißenden Rhythmen und aerobicartigen Schrittfolgen trommeln die Teilnehmer auf großen Physiobällen. Der Bargfelder SV bietet die Möglichkeit, Drums Alive auszuprobieren. Wer sich angesprochen fühlt, kommt einfach zum Training.

Drums Alive jeweils Do 11.00–12.00, Haus der Vereine, Waldweg, Bargfeld-Stegen, Tel. 04532/250 56

Figurentheater in Reinbek

Die Formation „die exen“ bietet clowneskes Puppentheater mit Musik für Zuschauer ab drei Jahren in Reinbek. In ihrem Stück „Hühner“ geht es um die alltäglichen Schwierigkeiten des Miteinanders – und darum, wie dieses trotzdem klappen kann.

Figurentheater So 9.2., 16.00, Schloss Reinbek, Schlossstraße 5, Karte 6,–, Vvk.: KulturKasse in der Stadtbibliothek, Hamburger Straße 8, und www.kultur-reinbek.de

Konzert in Bargteheide

Die Hamburger Classic-Rock-Band Klar besteht aus Peter, Mathias, Tino und Adam. Alle Musiker haben Erfahrungen in diversen Formationen gesammelt. Dabei reichten die Stilrichtungen von Rhythm and Blues über Jazz, Funk, Soul, Pop bis zu Country-Rock – Erfahrungen, die das Repertoire der Band nachhaltig beeinflussen.

Konzert Fr 7.2., 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Bargteheide, Hutspende für Künstler

Konzert in Glinde

Vladimir Bochkowskiy und Alexander Suslin spielen beim Neujahrskonzert in Glinde Werke von Borgie, Sperger, Hindemith und Gubaidulina. Das Publikum erlebt eine virtuose Darbietung und die außergewöhnliche Kombination von Viola und Kontrabass.

Konzert Fr 7.2., 20.00 (Einführung 19.00), Gutshaus Glinde, Möllner Landstraße 53, Karte 17,–, Reservierung: Tel. 040/71 00 04 11, E-Mail an verwaltung@gutshaus-glinde.de

Lesung in Aumühle

Architekt Martin Haller hat das Gesicht Hamburgs geprägt. Er entwarf unter anderem die Laeisz­halle und gestaltete die künstliche Insel auf der Binnenalster. Historiker Claus Gossler hat die Erinnerungen Hallers in einem Buch zusammengetragen. Er stellt es in Friedrichsruh vor.

Lesung Do 6.2., 19.30, Otto-von-Bismarck-Stiftung, Am Bahnhof 2, Aumühle, Anmeldung per E-Mail an info@bismarck-stiftung.de