Bad Oldesloe. Andreas Maier und Oleg Zhukov produzieren als Teil des Theaterkollektivs subbotnik Kopfkino im Theater. Wie das funktioniert, erfahren Besucher des Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (KuB) am Sonnabend und Sonntag, 8. und 9. Februar. Das Künstlerduo steht an dem Wochenende gleich mit zwei verschiedenen Produktionen auf der Bühne.

Inszenierung ohne aufwendiges Bühnenbild

Für den sprachlichen und emotionalen Teil ist Andreas Maier, ein Sprecher, Moderator und Schauspieler, zuständig. Oleg Zhukov ist der Mann für die zweite Ebene: Er kümmert sich um Geräusche, Musik, Songs und Technik. Am Sonnabend liest Maier aus dem Versepos „Untergang der Titanic“ von Hans Magnus Enzensberger. Der Autor deutet die verhängnisvolle Schiffspassage zu einer Metapher auf eine fortschrittsgläubige Gesellschaft um, bei der die Verantwortlichen bis zum nasskalten Ende an die Macht der Technik über die Natur glauben. Subbotnik inszeniert den Stoff ganz ohne aufwendiges Bühnenbild, sondern vor dem Vorhang, im Stil einer klassischen szenischen Lesung.

Maier sagt: „Ich mag den Text, weil er formal sehr streng ist.“ Er sei in Gesängen aufgebaut, teilweise in Versform geschrieben. „Wir wollen dem Publikum zeigen, dass emotionale Erfahrungen erlebbar werden durch einen Text“, so der Schauspieler. „Ziel ist es, dass die Zuhörer den Stoff nicht nur intellektuell aufnehmen, sondern auch etwas spüren.“

Der Geräuschemacher lässt sich bei der Arbeit zusehen

Dazu dürfte der Soundtrack beitragen, den Komponist Gregor Schwellenbach eigens für die Lesung geschrieben hat. „Das funktioniert wie die Tonspur zu einem Film“, sagt Maier. Was die Zuhörer letztlich empfänden, hänge allerdings von deren Erfahrungshorizont ab.

Für das Live-Hörspiel „Aus dem Leben eines Taugenichts“ nach Joseph von Eichendorffs spätromantischer Novelle wird eine Tonkabine auf der Bühne aufgebaut. Die Zuschauer können Maier durch eine Scheibe und zugleich Zhukov beim Erzeugen der passenden Geräusche direkt auf der Bühne beobachten.

Zhukov sagt: „Neben der Ebene des Live-Hörspiels gibt es eine Performerebene.“ Dieses Vorgehen macht die Reise des Taugenichts so lebendig. Getrieben von inneren Sehnsuchtsbildern, auf der Suche nach seinem eigenen Platz in der Welt, begibt sich dieser auf den Weg von Deutschland nach Italien – und mit der Figur die beiden Künstler. „Wir spielen mit dem Medium“, so Zhukov. Was aus diesem Spiel entsteht, davon kann sich das Publikum überraschen lassen.

Szenische Lesung „Untergang der Titanic“: Sa 8.2., 20.00, Live-Hörspiel „Aus dem Leben eines Taugenichts“ So 9.2., 17.00, jeweils im Kultur- und Bildungszentrum (KuB) Bad Oldesloe, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte im Vvk. 13,50/11,50 (erm.) in der Stadtinfo im KuB, unter Tel. 04531/504-199 oder www.kub-badoldesloe.de, Eintritt an der Abendkasse 15,50/13,50 (erm.)