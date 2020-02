Glinde. Die Show- und Marchingband aus Glinde sucht weitere Mitspieler für verschiedene Musikinstrumente. Das derzeit aus 26 Akteuren bestehende Ensemble hat in der Brass-Abteilung noch Plätze für Trompete, Horn, Baritonhorn, Posaune oder Sousafon frei. Ebenso wird noch Verstärkung in der Rhythmusabteilung gebraucht. Mit einem offenen Training im Glinder Stadtteil Wiesenfeld am Freitag, 14. Februar, von 18 Uhr bis 21 Uhr, will die Band um Nachwuchs werben. Jeder Interessierte ab sieben Jahren, der herausfinden will, ob ihm eines der Instrumente der Band liegt, kann unter Anleitung in der Wilhelm-Busch-Schule (Holstenkamp 28) verschiedene Blas- und Rhythmusinstrumente testen. Wer sich dafür entscheidet mitzumachen, profitiert von der qualifizierten musikalischen Ausbildung.

Ensemble spielt Musik aus Funk und Fernsehen

Die 2019 gegründete Band ist aus der Showband 2000 Barsbüttel hervorgegangen. Seither versucht sie als Musikverein einen neuen Weg nach dem Vorbild amerikanischer High-School-Bands einzuschlagen. Auf dem Programm steht keine Marschmusik, sondern bekannte Musik aus Funk und Fernsehen: Evergreens, aber auch aktuelle Chart-Hits sowie Oldies. Dazu kommt die Perfektion im Marschieren und die Show auf dem Platz. Für den Vereinsvorsitzenden Thomas Kurc kann die Show- und Marchingband gar nicht genug Mitglieder haben. Er sagt: „Die optimale Besetzung gibt es nicht. Je mehr Mitspieler wir haben, desto besser klingt es.“