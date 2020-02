Bad Oldesloe. Ein ausgezeichneter Kabarettist ist Arnulf Rating in mehrfacher Hinsicht. Als Mahner, Spötter und scharfzüngiger Analytiker seziert der Mann mit der clownesken Haartracht das politisch-gesellschaftliche Geschehen. Für seine Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem bayerischen Kabarettpreis für sein Lebenswerk. Am Sonnabend, 15. Februar, ist der wortgewandte Satiriker mit seinem Programm „Tornado“ im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (KuB) zu Gast.

Satiriker erläutert anhand Shampooflaschen verschiedene Parteien

Rating geht mit Leidenschaft und akribischer Recherche zu Werke, setzt rasiermesserscharfe Pointen. Wer sich entspannt berieseln lassen will, ist bei seinen Auftritten fehl am Platz. Zuhörer, die den rasanten Ausführungen des 68-Jährigen folgen wollen, dürfen mitdenken. Und lernen unweigerlich dazu: Rating schüttet ein Füllhorn an Fakten und Informationen über dem Publikum aus. Rating hat keine Bedenken, die Zuschauer zu überfordern. Er sagt: „Viele unterschätzen das Niveau des Publikums.“ Sein Ziel: das Bewusstsein der Zuhörer nach der Methode Nachdenken – Erkenntnis – Spaßgewinn zu erweitern.

Arnulf Rating ist ein scharfer Beobachter, der seine Augen nicht nur in den Salons schweifen lässt, sondern auch die Hinterzimmer unter die Lupe nimmt. Sein Programm „Tornado“ gleicht einer Reise in die Welt der Manipulation. Darin unternimmt der Meister des Sprachwitzes eine Exkursion in digitale und andere Welten, deckt auf, wie Spinner und Despoten das Meinungsbild beeinflussen. Denn das postfaktische Zeitalter hält Einzug per Mausklick in die Lebenswirklichkeit und bringt die Demokratie in Gefahr. Rating betreibt sein Infotainment auf originelle Weise, schlüpft unter anderem in die Rolle eines „Vertreters für Demokratie“ und erläutert anhand unterschiedlicher Shampooflaschen die verschiedenen Parteien.

Kabarettist steht seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne

Mit seiner bissig-schlagfertigen Art hat sich der Kabarettist in mehr als 40 Jahren viele Fans erspielt. Seine Leidenschaft gilt den Live-Auftritten vor Publikum. Daneben ist er regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Angefangen hat seine kabarettistische Laufbahn mit dem 1977 gegründeten Spaßguerilla-Theater „Die 3 Tornados“, dem er bis 1990 angehörte. Die Bühne betritt er meist in Anzug, einen Koffer in der Hand. Dieser enthält hochbrisante Meinungsmache in Printform, besonders die großen Schlagzeilen der Tagespresse haben es ihm angetan. Die Besucher im KuB erwartet ein herrlich politisch unkorrekter Abend.

Und sollten angesichts des Vortrags Emotionen aufkommen: Als adäquate Reaktionen gelten befreiendes Lachen, begeistertes Klatschen, empörte Betroffenheit und ungläubiges Staunen. Denn, so Rating: „Die durch Nachrichten verbreitete Depression kann durch Heiterkeit aufgelöst werden.“