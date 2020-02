Ahrensburg/Lübeck. Normalerweise beginnt die Schicht von Thorsten Schley-Wakus am Montag erst mittags. Doch zu Wochenbeginn setzte sich der Busfahrer gar nicht hinters Steuer. Gemeinsam mit seinen Kollegen streikte der 55-Jährige für eine Lohnerhöhung. Von Betriebsbeginn bis -ende fuhren im Kreis Stormarn keine Busse der Ahrensburger Busgesellschaft, von Autokraft und Dahmetal.

Nächste Verhandlungsrunde ist am 11. Februar

„Natürlich ist das Fahren in Hamburg deutlich stressiger, aber in Ahrensburg habe ich auch mit dem Verkehr zu kämpfen“, sagt Schley-Wakus. Kunden würden zunehmend frecher werden, und die Busse seien oft sehr voll. „Ein so verantwortungsvoller Beruf muss auch dementsprechend bezahlt werden“, sagt Sabine Flechtner, Gewerkschaftssekretärin bei Ver.di.

Mit dem Warnstreik wollen die Fahrer Druck ausüben. Am 11. Februar ist die nächste Verhandlungsrunde angesetzt. „So richtig mit dem Streik fangen wir erst an, wenn unsere Forderungen nicht berücksichtigt werden“, so Flechtner. Die Fahrgäste hätten viel Verständnis gezeigt, in Ahrensburg sei keine Beschwerde eingegangen.

Neuer Tarifvertrag soll für zwölf Monate gelten

In Lübeck gingen rund 400 Angestellte auf die Straße, ihre Parole lautete „Hopp, hopp, hopp – alle Busse stop“. Ver.di fordert für die Busfahrer eine Stundenlohnerhöhung um zwei Euro rückwirkend zum 1. Januar. Zudem soll eine weitere Lohngruppe installiert werden und Unternehmen den GUV-Fakulta-Beitrag übernehmen. Er beträgt 21 Euro pro Jahr. Die Angestellten haben dadurch Rechtsschutz, bei Gerichtsverfahren werden zum Beispiel die Kosten übernommen. Den neuen Tarifvertrag will Ver.di für zwölf Monate umsetzen. Damit soll auch dem Personalmangel, der sich durch das Ausscheiden von 40 Prozent der Fahrer aus Altersgründen in den kommenden Jahren noch verstärkt, entgegengewirkt werden.

Vereinzelt schafften es in Stormarn Schulkinder nicht pünktlich in die Lehranstalten, weil die Schulbusse ausfielen. Die meisten Bildungseinrichtungen waren von den Streiks jedoch nicht betroffen, da durch bewegliche Ferientage ohnehin nicht unterrichtet wurde.