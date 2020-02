Trittau/Reinbek. Ein faltbarer Stadtplan mit Informationen zu Anlauf- und Beratungsstellen soll künftig Schwangeren und jungen Eltern in Trittau und Reinbek Orientierung geben. Die neuen Wegweiser „Schwanger in Trittau“ und „Schwanger in Reinbek“, herausgegeben von der Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit (SVS) und pro familia, informieren mit einer Checkliste, was vor und nach der Geburt zu tun ist sowie über Einrichtungen, die für das Leben mit Kind hilfreich sind. Auch Spielplätze sind auf dem Plan gekennzeichnet.

Die Wegweiser sind kostenlos und liegen in Beratungsstellen, Frauen- und Kinderarztpraxen, im Krankenhaus, bei Hebammen, in der Bücherei und im Rathaus aus. Außerdem sind sie auf der Website von pro familia Ahrensburg zum Herunterladen verfügbar. Vor knapp drei Jahren brachte die „Junge Mütter Gruppe“ von pro familia Ahrensburg den ersten Wegweiser „Schwanger in Ahrensburg“ auf den Weg. Ein Jahr später folgten Infopläne für Bargteheide und Bad Oldesloe.