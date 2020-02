Bad Oldesloe. Eine 81-jährige Rentnerin aus Bad Oldesloe ist Opfer von falschen Polizeibeamten geworden. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld, Münzen und Schmuck. Ein vermeintlicher Polizeibeamter namens Fischer habe die Seniorin gegen 19.45 Uhr angerufen und versichert, dass ihr ein Wohnungseinbruch bevorstehe. Damit ihr Bargeld und Wertgegenstände auch nach einem Diebstahl versichert seien, müssten diese fotografiert werden.

Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages erbeutet

Noch während des Telefonats erschien am Sonnabend ein „Kollege“ an der Haustür der Frau. Dieser sei vom Polizeibeamten Fischer geschickt worden, um die Wertgegenstände zur Dokumentation in Empfang zu nehmen. Die 81-jährige händigte dem Mann Bargeld, Münzen und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages aus. Die zugesicherte Rückgabe für den kommenden Tag blieb aus.

Der Täter wirkte ungepflegt und trug eine Nieten-Lederjacke

Und so beschreibt das Opfer den Verbrecher: Der Mann soll zwischen 30 und 35 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur sein. Er hat kurze, dunkle Haare, trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt sowie eine Nieten-Lederjacke und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild.

Kriminalpolizei Bad Oldesloe sucht mögliche Zeugen der Tat

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe ermittelt und fragt: Wer hat am Sonnabend, 1. Februar, gegen 21 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bad Oldesloe, vor allem im Bereich der Sehmsdorfer Straße, beobachtet? Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04531/501-0 zu melden.

Polizei rät: Im Zweifelsfall immer die Rufnummer 110 wählen

Die Polizei rät weiterhin zur Vorsicht bei solchen Anrufen oder Haustürbesuchen. Im Zweifel gelte es, sich über die Rufnummer 110 über die Echtheit des Einsatzes zu informieren und sich bei direktem Kontakt immer einen Dienstausweis und/oder eine Dienstmarke zeigen zu lassen. Niemals sollte Bargeld oder Schmuck zur angeblichen sicheren Verwahrung oder Überprüfung ausgehändigt werden.