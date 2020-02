Ahrensburg. Hausbesitzer aus Ahrensburg haben bei sich zu Hause Einbrecher überrascht. Als die Bewohner am Sonnabend, 1. Februar, gegen 19.10 die Tür aufschlossen, hörten sie deutlich Geräusche im Obergeschoss. Sie riefen sofort die Polizei an. Während die Beamten zum Tatort in den Hugo-Schilling-Weg rasten, sind die Einbrecher offensichtlich geflüchtet. Die Fahndung blieb ergebnislos.

Während der Tat schließen sich die automatischen Außenjalousien

Wie sich herausstellte, waren die Unbekannten durch eine im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür in das Haus eingedrungen. Während sie in den Zimmern nach Wertgegenständen suchten, schlossen sich die automatischen Außenjalousien. „Vermutlich haben die Täter das Haus durch ein Fenster im ersten Obergeschoss verlassen“, sagt eine Polizeisprecherin. Die Höhe der Beute und des Sachschadens stehen noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht nun Zeugen. Wer am Sonnabend zur Tatzeit in der Umgebung vom Hugo-Schilling-Weg eine verdächtige Person oder Fahrzeug beobachtet hat, sollte sich unter Telefon 04102/809-0 melden.