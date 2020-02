Ahrensburg. Das neue Stück der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg (NBA) ist nichts für zartbesaitete Gemüter. Der Psychothriller „De Seelenbreker“ nach dem Bestseller „Der Seelenbrecher“ von Sebastian Fitzek ist kein leicht verdaulicher Stoff, bietet statt dessen Spannung bis zur letzten Minute. Die Premiere ist am Donnerstag, 20. Februar (20 Uhr), im Alfred-Rust-Saal der Ahrensburger Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule. Zwei weitere Vorstellungen folgen Freitag, 21. und 28. Februar.

Schauplatz der Handlung ist eine psychiatrische Luxusklinik

Mit ihrer Inszenierung dieses Psychothrillers betritt die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg Neuland. Hauptdarsteller Dennis S. Klimek sagt: „Es ist ein schnelles Stück, dessen bedrohliche Situationen durch passende Beleuchtung in Szene gesetzt werden.“ Es sei der erste Thriller dieser Art, den die Niederdeutsche Bühne aufführe. Er beinhalte einige „fiese Schreckmomente“, so Klimek. Der Darsteller hat zudem in Zusammenarbeit mit Regisseurin Marei von Appen das Bühnenbild entworfen.

Dieses zeigt eine alte Bibliothek im Stil der Fünfzigerjahre, wie sie in Gründerzeitvillen zu finden ist. Passend für den Schauplatz des Stückes: eine Luxusklinik, die sich mit psychiatrischen Krankheitsbildern befasst. Rechts und links Fenster, draußen eine Schneelandschaft – ein Vorbote eines Schneesturms, der bald dafür sorgen wird, dass die Menschen in der Klinik von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Zuschauer sind Teil eines Experimentes

Zu Beginn informiert ein Professor die Zuschauer darüber, dass sie Teil eines Experimentes seien und dazu eine Patientenakte studieren sollen. Diese öffnet sich quasi mit dem Vorhang. Das Publikum erfährt von den Verbrechen des Seelenbreekers, wie die Presse den perfiden Psychopathen unbekannter Identität getauft hat. Er soll Schuld an dem ewigen Albtraum sein, in dem drei junge Frauen gefangen sind, seit er sie in seine Gewalt gebracht hatte. Seither nehmen sie nichts mehr wahr, und eines seiner Opfer stirbt sogar an den Folgen der erlittenen Traumata.

Kurz vor Weihnachten wird Dr. Jonathan Bruck (Holger Meincke) als Patient in die Klinik eingeliefert. In der Nacht darauf schlägt der Seelenbreker erneut zu, diesmal ist das Opfer die Psychiaterin Sophia Dorn (Ilona Mareke Brandenburg). Der Verdacht liegt nahe, dass Bruck der Täter ist. Oder vielleicht doch eher der Patient (Dennis Klimek), der ein paar Wochen zuvor bewusstlos aufgefunden wurde und seitdem unter Gedächtnisverlust leidet? Abgeschnitten durch den Schneesturm, beginnt für das Klinikpersonal und die Patienten eine Nacht des Grauens, aus der es kein Entkommen gibt.

Psychothriller: Do 20.2., Fr 21./28.2., 20.00, Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, Wulfsdorfer Weg 71, Karten 7,– bis 12,– (Erm. für Schüler, Stud., Azubis und bei Behinderung), Vvk.: Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3a, und AK