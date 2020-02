Prozess in Ahrensburg

Ahrensburg. Ein 28-Jähriger steht vor dem Schöffengericht Ahrensburg. Er soll zwischen November 2018 und Februar 2019 in Bad Oldesloe vier Keller in Mehrfamilienhäusern aufgebrochen sowie in Ahrensburg eine Geldbörse und eine Aktentasche gestohlen haben. Bei einer Polizeikontrolle soll er Beamte geschlagen haben.

Einbruchsprozess Do 6.2., 9.00, Schöffengericht Ahrensburg, Königstraße 11

Präsentation in Ahrensburg

Studenten der Hochschule Hannover haben sich mit der Zukunft des Alten Speichers in Ahrensburg beschäftigt. Sie haben in einem viermonatigen Projekt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten für das 1895 errichtete Gebäude entwickelt. Es soll voraussichtlich 2023 saniert werden. Ihre Ergebnisse stellen die Studenten nun vor.

Projektpräsentation Do 6.2., 14.00, Reithalle des Marstalls, Lübecker Straße 8, Ahrensburg

Planungsausschuss in Trittau

Soll Trittau eine Stellplatzsatzung erlassen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Planungsausschuss an diesem Donnerstag. Ein Ziel einer solchen Satzung kann es sein, das Anwohnerparken auf den Straßen im Zuge der Nachverdichtung zu unterbinden, um so gefährliche Engstellen und Gefahrensituationen zu vermeiden.

Planungsausschuss Trittau Do 6.2., 19.30, Verwaltungsgebäude, Europaplatz 5

Gemeindevertretung in Brunsbek

Die Bürger-Interessen-Gemeinschaft Stapelfeld (BIG!) hat bei der Gemeinde Brunsbek eine Infoveranstaltung zum Neubau der Müllverbrennungsanlage Stapelfeld beantragt. Die Gegner des 150-Millionen-Euro-Projekts wollen im Februar über das Verfahren berichten. Die Verwaltung schlägt als Ort das Dorfgemeinschaftshaus vor.

Gemeindevertretung Brunsbek Mi 5.2., 19.00, Feuerwehrgerätehaus Langelohe, Hauptstraße

Sitzung in Bad Oldesloe

Die Landesregierung hat im Dezember weitere Vorranggebiete für Windenergienutzung ausgewiesen. In Bad Oldesloe betrifft das den Bereich um Schadehorn. Der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss will in seiner Sitzung über die mögliche Folgen dieser Ausweisung diskutieren.

Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses Bad Oldesloe Do 6.2., 19.00, Verwaltungsgebäude, Markt 5

Tennis in Ahrensburg

Nach knapp einmonatiger Pause geht es für die Tennisherren 30 des THC Ahrensburg wieder mit dem Kampf um Regionalligapunkte weiter. Ein Sieg in der Heimpartie gegen den Tabellennachbarn Jade TG Wilhelmshaven könnte für Michael Jeglinski und seine Mitspieler schon den Klassenerhalt bedeuten.

THC Ahrensburg – Jade TG Wilhelmshaven Sa 8.2., 14.00, Fannyhöh 9f, Eintritt frei