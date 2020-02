Trittau. Jörn Hagedorn geht dahin, wo sich Jugendliche und junge Erwachsene treffen. Er bietet Gespräche, Beratung und Hilfestellung an. Seit acht Monaten ist der Streetworker für die 8900-Einwohner-Gemeinde Trittau im Außeneinsatz. Inzwischen weiß Hagedorn, wie seine Klientel tickt.

Kleidung mit klaren rassistischen Parolen oder Emblemen

Die Erfahrungen des 36-Jährigen zeichnen ein Bild einer Generation, der es vielfach an Struktur, Sinn, stabilen Bindungen, Durchhaltevermögen und sozialer Kompetenz fehlt. Und die damit eine sich rasant verändernde Gesellschaft widerspiegelt. Wie der Rechtsruck, den Hagedorn bei jungen Trittauern feststellt. Er sagt: „Viele dieser Jugendlichen äußern vermehrt offen ihre Sympathie für die AfD.“

Rechte Gesinnung unter Jugendlichen ist auch ein Thema für den Bargteheider Streetworker Fabian Josten. Er berichtet von Schmierereien an Schulen und Kleidung mit klaren rassistischen Parolen oder Emblemen der rechten Szene beim vergangenen Stadtfest. Er sagt: „Nach meinem Ermessen ist das Erstarken der Rechten ein Indikator dafür, dass es nicht genügend Angebote für Jugendliche gibt und zu wenig Bildungsarbeit stattfindet.“ Zu seinen Aufgaben gehöre es, Aufklärungsarbeit zu leisten.

Ein wichtiger Faktor ist der familiäre Hintergrund

„Jugendliche haben erstaunlich wenig Ahnung von der Wehrmacht, merken aber, dass sie damit provozieren können“, sagt Oliver Wildner, Diakon und KonfiCamp-Leiter Bargteheide.

Foto: Wildner

Und zwar je früher, desto besser. Das zeigen die Erfahrungen von Oliver Wildner, der seit 2012 für das KonfiCamp des Kirchenkreises Hamburg-Ost arbeitet. Der ausgebildete Theologe, Diakon und systemische Therapeut betreut Konfirmanden im Alter von zwölf bis 14 Jahren unter anderem aus Bargteheide, Steinburg und Bargfeld-Stegen und ist in der Jugendarbeit der Kirchengemeinden Bargteheide und Volksdorf tätig.

Wildner erzählt, dass in den vergangenen fünf bis sechs Jahren vermehrt Fälle aufgetreten seien, in denen sich vorwiegend Jungen in Chat-Gruppen Wehrmachtskürzel gegeben hätten. Von solchen Gruppen sei auch Mobbing gegen Einzelne ausgegangen. „Gerade bei Jungen gibt es eine Koketterie mit Wehrmacht und SS. Sie haben erstaunlich wenig Ahnung davon, merken aber, dass sie damit provozieren können.“

Kritische Einstellung gegenüber Flüchtlingen beobachtet

Wildner mache den Konfirmanden klar, dass dieses Verhalten keinesfalls als Dummejungenstreich zu werten sei, spreche mit ihnen über die Folgen des Zweiten Weltkriegs. Ob er damit einen Gesinnungswandel erzielt, kann er nicht sagen. Nur so viel: „Die Betroffenen reagieren darauf, indem sie in Chat-Gruppen auf solche Dinge verzichten.“ Als wichtigen Faktor macht Wildner den familiären Hintergrund, unabhängig von gesellschaftlichen Milieus, aus. „Das Wegsterben von Zeitzeugen in den Familien spielt zudem eine große Rolle.“

Peter Huck, Leiter der Oldesloer Jugendfreizeitstätte (Juze), beobachtet vor allem „eine kritische Einstellung gegenüber Flüchtlingen“. Diese äußere sich in fremdenfeindlichen oder rassistischen Aussagen. „Diese Jugendlichen laufen den Meinungen Erwachsener hinterher.“ Die deutschen Juze-Besucher blieben vorwiegend unter sich: „Unser Publikum ist nicht so durchsetzt von Jugendlichen mit Migrationshintergrund.“ Obwohl es in Bad Oldesloe eine relativ große rechte Szene gebe, habe er bisher weder rechte Embleme, unter Neonazis beliebte Kleidungsmarken oder das Spielen einschlägiger Musik festgestellt. Ein Grund: „Die Szene meidet den Dunstkreis der Juze.“

Hemmschwelle für körperliche und verbale Angriffe sinkt

Fabian Josten von tohus hat den Graffiti-Workshop am Hölk organisiertFabian Josten, Streetworker in Bargteheide: „Es gibt nicht genügend Angebote für Jugendliche.“

Foto: Finn Fischer

Für den Trittauer Bürgermeister Oliver Mesch ist der Rechtsruck „ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das Jugendliche nicht ausnimmt“. Der Ruf nach autoritären Tendenzen werde zwar lauter. Er habe jedoch keine Kenntnis davon, dass Trittauer Jugendliche offen faschistisch aufträten. „Ich nehme vielmehr wahr, dass sie ernst genommen und gesehen werden wollen.“

Jörn Hagedorn lässt die Jugendlichen mit ihren Problemen nicht allein. Die werden unter anderem durch Rauschmittel verursacht: Laut Hagedorn werden im Ort vorwiegend Haschisch und Alkohol konsumiert. Schon mehrfach hat der Sozialarbeiter betrunkene minderjährige Jugendliche nach Hause gefahren – aus Sorge, ihnen könne im Rausch auf dem Nachhauseweg etwas zustoßen. Die Eltern seien dankbar für die Hilfe gewesen, so Hagedorn, der betont, dass er als Streetworker keinerlei Zwang ausübt: „Die Jugendlichen haben bei allen Angeboten immer die Wahl.“ Ein Hauptteil seiner Arbeit bestehe darin, Beziehungen aufzubauen, Vertrauen herzustellen. Das kann dauern: Hagedorn hat beobachtet, dass viele eine Mauer um sich herum aufbauen. „Je geringer die Qualität der Bindungen, desto größer der Selbstschutz.“ Erschütternd finde er, dass sich manche nicht einmal um ihre Freunde kümmerten. Er habe gesehen, dass jemand auf dem Boden gelegen habe, „weil der sich sich völlig weggeschossen hat“ – und daneben habe ein Freund gesrtanden, dem das völlig egal gewesen sei. Zudem sinke die Hemmschwelle für verbale und körperliche Angriffe. Hagedorn: „Das Negative wird immer extremer.“

Hagedorn erlebt auch Herzlichkeit und Offenheit

In den rechten Tendenzen vermutet der Streetworker eine Gegenbewegung zur multikulturellen Gesellschaft. Ebenso beim erstarkenden Machismo unter männlichen Jugendlichen, den er auf das gesellschaftliche Standing von Frauen zurückführt. Zudem nehme die Antriebsarmut teilweise dramatische Züge an. „Alle sind so individuell unterwegs, niemand will sich mehr anstrengen.“

Trotz aller negativer Erfahrungen hat Hagedorn auch viel Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und Offenheit unter den Jugendlichen erlebt. Er lobt, dass sich die Mitwirkenden an einem Projekt auf dem Skaterplatz an die Regeln gehalten und engagiert mitgemacht hätten. An manche komme man erst nach Jahren ran, sagt Hagedorn. Und setzt hinzu: „Ich habe einen langen Atem.“