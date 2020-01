Ahrensburg. Die Zukunft des Audi-Autohauses in Ahrensburg war lange unsicher, auch eine Betriebsschließung stand vor einigen Jahren bereits zur Debatte. Nun trennt sich der Konzern von seinem Standort am Gänseberg. Das Autohaus bleibt aber bestehen. Die Petschallies-Gruppe aus Hamburg übernimmt den Betrieb zum 28. März 2020.

Der neue Eigentümer betreibt mehrere Autohäuser in Hamburg

Zuletzt hatte die Audi Hamburg GmbH ihren Standort in der Schlossstadt in einen reinen Service-Stützpunkt umgewandelt und den Neuwagen-Verkauf wegen „nicht zufriedenstellender Zahlen“ gestoppt. Die Petschallies-Gruppe betreibt bereits mehrere Autohäuser im Nordosten Hamburgs – in Sasel, Poppenbüttel und Volksdorf. Sie wurde 1973 gegründet und bietet Serviceleistungen für Audi, Volkswagen, VW-Nutzfahrzeuge und Skoda an, verkauft zudem Neu- und Gebrauchtwagen dieser Marken.

Kein Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen geplant

In Ahrensburg soll sich das Angebot vorerst auf Werkstattarbeiten für Autos der Marken Audi und Volkswagen beschränken. „Wir werden dann prüfen, ob weitere Angebote sinnvoll sind“, sagt Geschäftsführer Thorsten Petschallies. Ein Umbau des Autohauses sei nicht geplant. Dass an dem Standort wieder Neu- und Gebrauchtwagen verkauft werden, schließt er aus. „Das ist aus Platzgründen nicht möglich.“ Die knapp 30 Mitarbeiter werden nach Unternehmensangaben übernommen. „Ahrensburg ist eine wachsende Stadt. Wir sehen hier viel Potenzial“, sagt Petschallies. Schon jetzt habe die Gruppe in ihren Autohäusern viele Kunden aus Ahrensburg.