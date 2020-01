Reinbek. Einbrecher sind am Donnerstag, 30. Januar, durch den Reinbeker Stadtteil Neuschönningstedt gezogen. Die Täter drangen in eine Wohnung und ein Haus ein. In einem weiteren Haus wurde eine Bewohnerin durch Lärm aufgeschreckt. Als sie das Licht einschaltete, sah sie einen Mann davonlaufen.

Die 56-Jährige, die in einem Einfamilienhaus am Oher Weg lebt, hörte gegen 17.05 Uhr, wie jemand versuchte, ihre rückwärtige Terrassentür einzuwerfen. Sie machte Licht und entdeckte einen circa 1,70 bis 1,75 Meter großen und schlanken Täter mit Dreitagebart. Er trug eine dunkle Winterjacke zu hellbraunen Winterboots und hatte ein blaues Basecap auf dem Kopf. Die Frau alarmierte die Polizei, die mit den Diensthunden Diva und Larry anrückte. Die von den Hunden entdeckte Spur führte in Richtung Schröders Koppel/Schröders Stieg.

Wer hat verdächtige Person oder Fahrzeug gesehen?

Die Polizei sucht nun andere Zeugen, die die beschriebene Person am Donnerstag gegen 17.10 Uhr in dem Gebiet gesehen haben. Möglicherweise war dort auch ein auffälliges Fahrzeug zu sehen. Hinweise nimmt die Kripo Reinbek unter Telefon 040/72 77 07-0 und per E-Mail an wohnungseinbruch@polizei.landsh.de entgegen.

Die beiden anderen Einbrüche ereigneten sich zwischen 6.15 Uhr am Donnerstag und 0.20 am Freitag. An der Möllner Landstraße drangen Unbekannte durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein. An der Emil-Nolde-Straße stiegen sie ebenfalls durch ein Fenster an der Rückseite in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten die Zimmer. Was sie dabei erbeuteten, steht noch nicht genau fest.