Ahrensburg. Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat zwei weitere LTE-Stationen in Ahrensburg und Bad Oldesloe in Betrieb genommen. Das ermöglicht rund 15.000 Einwohnern klarere Handygespräche und Breitbandinternet für unterwegs. Nutzer können Filme und Musikvideos schnell downloaden oder Liveübertragungen von Kultur und Sport auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen.

Nach eigenen Angaben liefern die 57 Vodafone-Mobilfunkstandorte in besiedelten Stormarner Gebieten eine Outdoor-Versorgung von nahezu 100 Prozent der Bevölkerung. Auch bei der mobilen Breitbandversorgung mit der neuesten Technologie LTE liege die Versorgung bei knapp 100 Prozent.

Um den Empfang innerhalb von Gebäuden und die LTE-Versorgung weiter zu verbessern, plant das Unternehmen für dieses Jahr vier weitere LTE-Bauvorhaben in Stormarn. Als Nächstes sollen die genauen Standorte mit Orten und Adressen ermittelt werden.