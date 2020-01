Bad Oldesloe. In der Aula der Theodor-Storm-Schule probt der Oldesloer Theaterverein Badomat für das Stück „Neue Heimat Oldesloe – vom Carepaket zum Petticoat“. Regisseur Maximilian Ponader sitzt an einem Tisch vor der kleinen Bühne, neben ihm Ilona Rehme und Regieassistent Dariusch Tabatabaei. Das Trio dirigiert die Darsteller, gibt Anweisungen, wer wo stehen muss, hilft bei Textaussetzern. „Ihr könnt ruhig kichern und lachen“, ruft Ponader einer Gruppe von Kindern zu. Das Ensemble besteht aus rund 40 Laiendarstellern, die jüngste Schauspielerin ist fünf Jahre alt.

Geprobt wird gerade eine Szene, in der alteingesessene Oldesloer eine Feier mit Zugezogenen planen. Noch wirkt das Spiel starr. Das wird sich in den kommenden Wochen ändern. Premiere ist am 22. Mai im Innenhof der Kreisverwaltung. Bis dahin muss alles sitzen. Die Darsteller haben gerade begonnen, ohne Textbuch zu arbeiten. Yelena Koschany spielt eine Reinigungskraft. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Darsteller gesucht werden und mich daraufhin gleich angemeldet“, sagt die 28-Jährige. Bühnenerfahrung hat die Oldesloerin bereits beim Improtheater gesammelt.

Regisseur hat Zeitzeugen interviewt und im Stadtarchiv recherchiert

Nur alle paar Jahre bringt Badomat eine Geschichte auf die Bühne – immer unter professioneller Leitung und mit Amateur-Schauspielern. Nach der letzten großen Aufführung 2015 über die Revolution gegen die dänische Besatzung mit dem Titel „1848 – Freiheit für Bad Oldesloe“ beschäftigt sich das neue Stück mit der jüngeren Geschichte, dem Wirtschaftswunder. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm Bad Oldesloe wie viele andere Städte eine große Zahl an Flüchtlingen aus den ehemaligen Ostgebieten auf. Das sorgte für Spannungen – und für viele erzählenswerte Geschichten.

Regisseur Ponader hat sich für das Buch auf Spurensuche begeben. „Es war toll, dass sich viele Oldesloer beteiligt und uns bei der Recherche unterstützt haben“, sagt der Theatermacher. Er habe mehrere Zeitzeugen interviewt und im Stadtarchiv nach alten Bildern und Aufzeichnungen gesucht. Die erzählte Geschichte ist fiktiv, aber eng an reale Ereignisse angelehnt. In vielen unterschiedlichen Einzelschicksalen erzählt Badomat, wie die Stadtgesellschaft zwischen 1945 und 1955 einen überzeugenden Prozess der Integration durchläuft. Ein Paradebeispiel ist das Damensextett „Mischimaschi“ mit Frauen aus Stettin, Kattowitz, Hamburg und Bad Oldesloe. Dieses begeistert zum großen Finale mit mitreißender 50er-Jahre-Musik. „Wir haben bewusst darauf verzichtet, Namen zu nennen. Immerhin leben einige der Personen noch“, sagt Ilona Rehme.

„Neue Heimat Oldesloe – vom Carepaket zum Petticoat“, Premiere am Freitag, 22. Mai, 19.30 Uhr im Innenhof der Kreisverwaltung. Weitere Termine: Sa. und So., 23./24.5., jeweils 14.30 und 19.30 Uhr, Fr., 29.5., 19.30 Uhr, Sa. und So., 30./31.5., jeweils 14.30 und 19.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf für 22 Euro (bis 14 Jahre 15 Euro) im Kultur- und Bildungszentrum, Beer-Yaakov-Weg 1, und unter Tel. 04531/504-199