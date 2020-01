Glinde. Die Täter schlugen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in den Straßen Groothegen, Kiefernbogen, Suckkoppel und Mühlenweg zu. Sie brachen einen VW, einen BMW, einen Mercedes sowie einen Audi auf. In drei Fällen wurden die hinteren Dreiecksscheiben eingeschlagen, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Dabei hatten der oder die Täter es vornehmlich auf technisches Gerät abgesehen. Das Diebesgut: ein Multifunktionslenkrad, ein Navigationsgerät, ein Airbag sowie Verpackungsmaterial.

Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen laut Polizei noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Reinbek ermittelt derzeit und sucht Zeugen: Wem sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den genannten Straßen oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.