Siek. Für die Mitglieder vom Tournee Theater Siek steht es fest: „Lachen ist die beste Medizin.“ Unter diesem Titel haben die Hobbyschauspieler ein zweistündiges Programm mit drei heiteren Einaktern einstudiert, mit dem sie jetzt in die 34. Saison gehen. Premiere ist am Sonnabend, 1. Februar, in Siek. In den kommenden beiden Monaten folgen Gastspiele in Ahrensburg, Großhansdorf, Barsbüttel und Hamburg-Meiendorf.

In dem Stück geht es um eine verwirrte Großmutter

Im ersten Stück „Frauen-WG“ suchen drei Frauen eine neue Mitbewohnerin für ihre Wohngemeinschaft. Auf eine Anzeige meldet sich aber nur ein Mann: ein ausgesprochen charmanter Franzose, der Damen die Hand küsst, dazu auch noch kochen kann und Geld hat. Jetzt ist das weibliche Trio – eine Kosmetikerin, eine Schuhverkäuferin und eine Reitlehrerin – an der Reihe. Sagen sie Ja zu ihm?

In „Aufregung im Krankenhaus“ geht es um eine verwirrte Oma, die in der Babyklappe gelandet ist. Zwei Krankenschwestern versuchen, das Rätsel zu lösen. Hilfe bekommen sie von einer jungen Mutter, die Licht ins Dunkel bringen kann. Der Schuldige ist schnell gefunden, und bald sinnen alle auf Rache. Doch wie lassen sich die Pläne in die Tat umsetzen?

17 Mitglieder engagieren sich

Im dritten Sketch „Im Möbelhaus“ sind zwei Ehepaare auf der Suche nach einem neuen Schlafzimmer. Der Verkäufer weiß alles über Federung eines Bettes, Liegekomfort und mögliche Matratzenbezüge. Doch beim Probeliegen kommt es zu Problemen.

17 Mitglieder im Alter von 28 bis 84 engagieren sich auf und hinter der Bühne in der von Sabine Kählau geleiteten Sieker Gruppe. „Die einzelnen Stücke suchen wir vor der Saison gemeinsam aus“, sagt Darsteller Hans Irmer, hauptberuflich Arzt in Ahrensburg. Unter der Regie von Andrea Friedrich proben die Schauspieler montags ab 20 Uhr im Haus der Vereine in Siek.

Theater-Cafés bei Besuchern besonders beliebt

„Verstärkung ist bei uns jederzeit willkommen“, sagt Hans Irmer. Wer eine Rolle übernehmen möchte, kann sich ebenso melden wie Helfer von der Souffleuse über Maskenbildner und Requisitenbauer bis zum Techniker. Auskünfte bekommen Interessenten bei den Aufführungen und über die Internetseite www.tournee-theater-siek.de.

Bei Besuchern besonders beliebt sind die Theater-Cafés. Diesmal serviert das Ensemble an zwei Nachmittagen in Ahrensburg (22. Februar) und Großhansdorf (22. März) zu den Auftritten selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. Für diese Termine empfehlen die Organisatoren den Vorverkauf, damit sie besser planen können.

Karten gibt es in Siek im Bürgerbüro (Hauptstraße 49), in Ahrensburg in der Praxis Dr. Irmer (Theodor-Storm-Straße 39) und in Großhansdorf bei Lotto-Tabak-Presse Wilbert (Eilbergweg 16) sowie an den Tageskassen.

Tournee Theater Siek: Sa 1.2., 15.30, Siek, Haus der Vereine (Hinterm Dorf 2); Sa 22.2., 15.30, Café ab 15.00, Ahrensburg, Marstall (Lübecker Straße 8); So 23.2., 17.30, Großhansdorf, Waldreitersaal (Barkholt 64); So 8.3., 15.30, Barsbüttel, Bürgerhaus (Soltausredder 20); Sa 21.3., 15.30, Hamburg-Meiendorf, Seniorenzentrum (Nordlandweg 110); So 22.3., 15.30, Café ab 15.00, Großhansdorf, Waldreitersaal