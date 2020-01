Konzert in Bargteheide

Die fünfköpfige Band Cil City aus Österreich bringt eine geballte Ladung Hardrock mit spürbaren Einflüssen aus Metal- und Progressive Rock auf die Bühne. Bei ihrem Auftritt in Bargteheide präsentiert sie außerdem Classic-Rock-Songs und Eigenkompositionen. Als Support sind Ian Robinson und Vincent Dellwig dabei.

Konzert Do 30.1., 21.00, Livemusik- Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende für Musiker

Maskerade in Reinfeld

Piraten, Gespenster, Ritter und Feen haben Spaß bei der Kindermaskerade des SV Preußen Reinfeld. Sie dürfen tanzen, spielen und toben. Erwachsene können bei Kaffee und Kuchen einen entspannten Nachmittag genießen. DJ Frank Naujoks sorgt für Musik und Unterhaltung. Eintritt zahlt nur, wer „über den Tisch“ gucken kann.

Kindermaskerade So 2.2., 15.00 bis 18.00, Sporthalle der KGS, Schützenstraße 21–23, Eintritt 3,–

Spaziergang in Reinbek

Die Wählergemeinschaft Forum 21 lädt zu ihrem zweiten Winterspaziergang mit dem Thema „Eiszeitlandschaft bei Ohe“ ein. Die etwa zweistündige öffentliche Erkundung führt durch das Gebiet Kattenbaum – Klingeberg – Schönauer Feldmark. Der Veranstalter empfiehlt das Tragen wetterfester Kleidung und Schuhe.

Winterspaziergang Sa 1.2., 14.30, Treff Parkplatz am Hans-Hackmack-Stadion, Amselstieg, kostenfrei

Party in Hoisbüttel

Der Hoisbütteler Sportverein (SV) feiert eine Zumba- und Nia-Party. Unter professioneller Anleitung tanzen die Teilnehmer zu lateinamerikanischen Rhythmen. Dabei werden Bewegungen mit niedriger und hoher Intensität werden zu einem kalorienverbrennenden Intervalltraining kombiniert.

Party Sa 1.2., 14.00–17.30, Turnhalle Grundschule Hoisbüttel, Teichweg 27, Karte 14,–, Vvk.: Geschäftsstelle Hoisbütteler SV, Bullenredder 9

Spieleabend in Barnitz

Die Wählergruppe Bürger für Barnitz lädt zum Spieleabend mit Skat, Kniffel und 66 ein. Die Teilnehmer können Fleisch- und weitere Preise gewinnen. Das Startgeld beträgt fünf Euro. Telefonische Anmeldungen erfolgen bei Björn Werk (04533/787 78 53), Gerhard Lienau (04533/33 46) oder Hans-Jürgen Rienhoff (04533/32 86). Für Getränke und Snack ist gesorgt.

Spieleabend Fr 31.1., 19.30, Feuerwehr-Gerätehaus, Schlitzer Weg

Vortrag in Ahrensburg

Die Welt erlebt ein globales Artensterben. Seit Jahrzehnten gehen beispielsweise Insektenarten massiv zurück. Anne-Lone Ostwald vom Naturschutzbund Deutschland will in ihrem Vortrag in Ahrensburg an ausgewählten Beispielen aufzeigen, welchen Beitrag wir zur Unterstützung der Natur leisten können.

Vortrag Do 30.1., 18.30, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, Eintritt 3,–