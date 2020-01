Glinde. Ein Mann soll am Montag gegen 13.20 Uhr neun- und zehnjährige Schüler der Grundschule Tannenweg in Glinde belästigt haben. Nach einer Anzeige durch die Schulrektorin Sabine Walther nahm die Kripo in Reinbek die Ermittlungen auf und hat nun einen Tatverdächtigen im Visier. In einem Gespräch hätten die Beamten den Mann sensibilisiert, ihn darauf hingewiesen, dass sein Verhalten bei den Kindern Ängste ausgelöst habe, sagt Rena Bretsch, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Zum Tathergang macht die Kripo wegen der laufenden Ermittlungen keine Angaben, sagt nur soviel: „Die Tat hatte keinen sexuellen Hintergrund.“

Rektorin Sabine Walther schilderte am Mittwoch, fünf Kinder seien von der Schule aus in Richtung Kiebitzweg unterwegs gewesen, als ein Mann hinter ihnen herlief und Fratzen zog. In sozialen Netzwerken berichtete die Mutter eines Kindes, der Mann habe die Schüler am Arm gepackt und ihnen zugerufen, sie später mitzunehmen. Er sei weggelaufen, weil er plötzlich einen anderen Erwachsenen erblickte.