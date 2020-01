Ahrensburg/Bad Oldesloe. Erneut sind Einbrecher im Kreis Stormarn unterwegs gewesen. In Ahrensburg drangen die bislang unbekannten Täter am Dienstag, 28. Januar, in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Kirschplantage ein. Sie hebelten eine im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss. Dann durchsuchten sie die Räume. Die Ermittler grenzen die Tatzeit zwischen 7 Uhr am Morgen und 18.38 Uhr am Abend ein. Das Stehlgut und die Höhe des Sachschadens stehen laut Polizei noch nicht fest.

Einbrecher durchsuchen auch ein Gartenhaus

In Bad Oldesloe brachen Kriminelle am selben Tag zwischen 7.15 und 15.55 Uhr in ein Einfamilienhaus am Birkenkamp ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude. Nachdem sie das Haus durchsucht hatten, verließen sie es durch die Terrassentür. Zudem hebelten sie die Tür zum Gartenhaus auf und durchsuchten es.

Die Ermittler suchen in beiden Fällen Zeugen. Sie fragen: Wer kann Angaben zu den Taten oder den Tätern machen? Wem sind in den genannten Zeiträumen in der jeweiligen Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen melden sich im Ahrensburger Fall bei der Kripo unter Telefon 04102/809-0. Für die Tat in Bad Oldesloe ist die dortige Kripo zuständig. Sie ist unter der Telefonnummer 04531/501-0 zu erreichen.