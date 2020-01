Komödie für kleine Theatergäste in Bad Oldesloe

Die turbulente Komödie um die Maus Lizzy und ihrem Freund Victorius ist mit spannenden Verfolgungsjagden und Versteckspielen besonders für Kinder von drei bis neun Jahren geeignet. In dem Stück „Überraschung für Victorius“sind Szenen mit viel Musik und clowneskes Spiel enthalten.

Kindertheater Do, 30.1., 16.00, KuB, Saal, Beer-Yaacov-Weg 1, Tickets: www.kub-badoldesloe.de, Kinder 5,50, Erw. 7,50

Schützengilde Ahrensburg feiert ihren Königsball

Die Ahrensburger Schützengilde feiert am Sonnabend ihren Königsball. Der amtierende Schützenkönig Michael Rehmke, „Der Sprottenfänger“, lädt Ahrensburger Bürger ein, mit den Mitgliedern des Vereins zu feiern. Es gibt es großes Buffet, ein DJ legt Musik auf, dazu wird getanzt.

Königsball Sa 1.2., 19.00, Am Hopfenbach 9, Ahrensburg, 20,-/10,-, Karten per Mail unter vorstand@ahrensburger-schuetzengilde.de

Vortrag über Galapagos-Inseln in Ahrensburg

Der Vortrag von Jonas Schwarz über die Galápagos-Seelöwen erzählt von den hohen Überlebensansprüchen der großen Raubtiere. Wie sie trotz der großer Schwankungen der Beuteverfügbarkeit, die zusätzlich durch die Klimaerwärmung verschärft wird, zurechtkommen. Jonas Schwarz zeltet jährlich vier Monate im Galápagos-Archipel.

Vortrag Do, 30.1., 19.30, Haus der Natur, Bornkampsweg 35, frei

Rotes Kreuz in Siek bittet um Blutspenden

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft zur Blutspende auf, da die Bestände besonders zum Jahresanfang oft stark reduziert sind. Wer sich für eine Blutspende entscheidet, der kann zum Beispiel Patienten das Leben retten, die aufgrund schwerer Erkrankungen oftmals über einen langen Zeitraum auf Bluttransfusionen angewiesen sind.

Blutspende Do 30.1.,16.00–19.30, Haus der Vereine, Hinterm Dorf 4, www.blutspende.de

Kammerchor singt in Ahrensburger Gotteshaus

Der Ahrensburger Kammerchor wird am Freitag ein Konzert zu Ehren Johann Sebastian Bachs geben. Unterstützt wird der Chor durch Johannes und Jacob Turnbull (Violoncello und Kontrabass) und Andis Paegle (Truhenorgel). Ein weiteres Konzert ist für 1. Februar (18 Uhr) in St. Thomas in Lübeck geplant. Der Eintritt ist bei beiden Konzerten kostenfrei.

Konzert Fr 31.1., 19.30, St. Johanneskirche, Rudolf-Kinau-Straße 19



Vorlesestunde in der Bargteheider Stadtbibliothek

Seit mehr als einem Jahr gibt es kostenfreie Vorleseangebote der Stadtbibliothek. Lesepatin Christa Czernohous liest am Freitag eine Geschichte aus dem „Winterzauber“. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer einen Wunsch hat, unter welchem Motto die nächste Vorleserunde stehen soll, kann sich bei der Stadtbibliothek melden.

Vorlesezeit Fr 31.1., 15.00, Stadtbibliothek, Am Markt 4, Eintritt frei