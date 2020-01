Ahrensburg. In Ahrensburg ist ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus in der Nacht zum Dienstag wegen eines Feuers evakuiert worden. Gegen 0.40 Uhr war der Notruf eingegangen. Laut Polizei mussten 39 Menschen den an der Bahnhofstraße gegenüber des Parkhauses stehenden Wohnblock sofort verlassen. Sie kamen bei Verwandten, Freunden und in Hotels unter.

Der 59 Jahre alte Mieter der ausgebrannten Wohnung wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. „Das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand bei brennenden Kerzen einschläft und ein Feuer ausbricht“, sagt eine Polizeisprecherin. Ob der Mann schon zu dem Vorfall befragt wurde, könne sie nicht sagen.

„Ich bekam einen Anruf von meiner Nachbarin, sie habe einen Knall in der Wohnung nebenan gehört und glaube, dass es brennt“, sagte ein Bewohner am Dienstagmittag. Er habe mit der Taschenlampe ins Wohnzimmer geleuchtet, ein Flackern gesehen und den Notruf gewählt.

Wegen Reetdecke: Brand breitet sich schnell aus

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Rettungskräfte brannte die Wohnung in voller Ausdehnung. „Etliche Nachbarn waren bereits draußen, andere mussten aus dem Schlaf geklingelt werden“, so die Polizeisprecherin. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Die Menschen konnten sich zunächst in Feuerwehrautos aufwärmen, dann bauten die Helfer am Bahnhof ein beheiztes Zelt auf.

Die Feuerwehrleute mussten zum Löschen das Dach teilweise abdecken. „Weil das Haus eine Reetdecke hat, konnten sich die Flammen sehr schnell im Dachstuhl ausbreiten“, sagt Ortswehrführer Jan Haarländer. Rund 90 Kollegen aus Ahrensburg, Ahrensfelde und Wulfsdorf sowie Großhansdorf und Bünningstedt waren fast sieben Stunden lang bis um 7.38 Uhr im Einsatz. Etwa 30 weitere Helfer der Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) Stormarn kümmerten sich um die Menschen vor Ort.

Sechs Wohnungen sind unbewohnbar

Am Dienstagmittag um kurz nach zwölf musste die Feuerwehr noch einmal in die Bahnhofstraße ausrücken. Glutnester im Dachstuhl hatten die Flammen erneut entfacht.

Sechs Wohnungen in der obersten Etage sind durch Feuer und Löschwasser so stark beschädigt, dass sie nicht mehr zu nutzen sind. Drei Betroffene kamen zunächst in einem Hotel unter, weitere sieben leben erst einmal bei Verwandten.

Alle anderen Mieter konnten im Laufe des Tages zurückkehren, nachdem Kohlendioxidmessungen keine bedenkliche Werte mehr gezeigt hatten. Weil allerdings auch ein Wasserrohr geplatzt ist, können mehrere Wohnungen derzeit nicht versorgt werden. Wie hoch der gesamte Sachschaden ist, lässt sich noch nicht sagen.

Eine Woche zuvor hatte die Wohnung schon einmal gebrannt

Bürgermeister Michael Sarach war ebenfalls alarmiert worden und von seinem Haus zum Einsatzort geeilt. „Unser Sozialdienst hat speziell den drei Menschen, die ins Hotel ziehen mussten, Hilfe angeboten“, sagt er.

Die Wohnung des 59-Jährigen hatte vor einer Woche schon einmal gebrannt. Der Alarm erreichte die Feuerwehr am Dienstag, 21. Januar, kurz vor 14 Uhr. Damals mussten die Helfer die Tür aufbrechen, weil niemand zu Hause war. Sie konnten Schlimmeres verhindern, löschten unter Atemschutz Möbel. Diese waren offensichtlich durch Teelichter in Brand geraten. Dann wurden die verqualmten Zimmer druckbelüftet, sodass der Mieter wieder hineinkonnte.