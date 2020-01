Glinde. In Glinde soll ein Mann Schüler belästigt und sich dann aus dem Staub gemacht haben, als ein anderer Erwachsener in Sichtweite war. Der Vorfall ereignete sich demnach am Montagmittag gegen 13.20 Uhr nahe der Grundschule Tannenweg. Was genau geschah, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen.

Von der Bildungseinrichtung war eine Gruppe von fünf Kindern Richtung Kiebitzweg unterwegs. Rektorin Sabine Walther sagt, sie habe von der Sache am Dienstagmorgen über Elternvertreter erfahren und sofort die Polizei kontaktiert. „Und ich habe mit den Kindern Rücksprache gehalten.“ Diese hätten berichtet, der Mann sei hinter ihnen hergelaufen und habe Fratzen gezogen.

In sozialen Netzwerken schildert die Mutter eines Kindes einen anderen Ablauf. Demnach habe der Mann die Schüler am Arm gepackt, worauf diese zu Schreien begannen. Dann sei ein anderer Erwachsener aufgetaucht, der Mann daraufhin weglaufen. Währenddessen soll er den Schülern zugerufen haben, sie später mitzunehmen.

Die Kriminalpolizei will weder die eine noch die andere Variante bestätigen. „Wir ermitteln und haben einen Verdacht, der begründet werden muss. Wir werden die Sache in den Griff bekommen“, sagt der Reinbeker Kripo-Chef Thomas Holst.