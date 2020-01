Szenische Lesung in Bad Oldesloe

„Die drei ???“–Sprecher Jens Wawrczeck kommt mit der szenischen Hitchcock-Lesung „Die Vögel“ ins Kultur- und Bildungszentrum (KuB) Bad Oldesloe. In seiner spannenden Leseperformance enttarnt er die Literatur hinter Hitchcocks Filmen.

Szenische Lesung So 2.2., 17.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 18,50/14,50 (erm.) im Vvk. in der Stadtinfo im KuB, unter www.kub-badoldesloe.de, Tel. 04531/50 41 99

Konzert für Kinder in Ahrensburger Stadtbücherei

In Ahrensburg laden ein Musikerensemble und Sprecherin Ortrud Kuteifan zum Kinderkonzert „Hänsel und Gretel“ ein. Musik und Geschichte werden durch stimmungsvolle Bilder von Katarzyna Studzinska-Sabbagh illustriert. Geeignet ist der Vortrag für Menschen ab vier Jahren.

Konzert So 2.2., 16.00, Stadtbücherei, Manfred-Samusch-Straße 3, Karte Erw. 9, Ki., 5,–, Reservierung: Stadtbücherei, Tel. 04102/771 71

Bargteheide: Jazz im Kleinen Theater

Zum Repertoire der Jazzformation Bop Cats zählen Blues und Bop, Swing und Soul, Funk und Calypso. Das international bekannte Quartett gibt ein Konzert in Bargteheide. Auf seine musikalische Qualität setzten schon Jazz-Größen wie Benny Goodman, Ella Fitzgerald und Miles Davis.

Konzert So 9.2., 16.00, Kleines Theater, Hamburger Straße 3, Karte 20,–/18,–, Vvk.: www.kleines-theater-bargteheide.de und im Theater

Schlosskirche Ahrensburg: Vortragsreihe zur Kunstgeschichte

Das kunstforum schlosskirche widmet sich in seiner Vortragsreihe zur Kunstgeschichte den unterschiedlichen Aspekten des Bildes vom Menschen. Den Anfang macht Kunsthistoriker Andreas Cante. Er beleuchtet in seinem Lichtbildervortrag die Vorläufer und Anfänge neuzeitlicher Bildniskunst in Mittelalter und Frührenaissance.

Lichtbildervortrag Di 28.1., 19,00, Schlosskirche Ahrensburg, Am Alten Markt 7, Eintritt frei

Ahrensburger Volkshochschule bietet Autogenes Training

Wer nach einer effizienten Entspannungstechnik sucht, ist richtig beim Kursus Autogenes Training der Volkshochschule (VHS) Ahrensburg. Durch das Training werden Nerven und Kreislauf positiv beeinflusst, die Muskulatur lockert sich. Die Folge: mentale Entspannung und Stressreduktion.

Kursus Fr 7.2., 17.00–18.15, 7 Term., VHS, Bahnhofstraße 24, Gebühr 52,50, Anmeldung bis Fr 31.1. unter www.vhs-ahrensburg.de

RepairCafé bei Awo in Ahrensburg

Am heutigen Dienstag wird im RepairCafé der Arbeiterwohlfahrt in Ahrensburg wieder fleißig gewerkelt. Die engagierten Ehrenamtlichen stehen Besitzern bei der Reparatur ihrer elektrischen Kleingeräte und Modelleisenbahnen mit Rat und Tat zur Seite. Ein Spezialist hilft bei Problemen mit dem Handy oder dem Laptop.

RepairCafé Di 28.1., 15.00–17.00, Uns Huus, Manhagener Allee 17, kostenfrei, Spende willkommen