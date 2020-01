Glinde/Trittau. Oliver Mesch ist Bürgermeister von Trittau, auch er sieht Handlungsbedarf in Sachen Bring- und Holverkehr an Schulen. „Elterntaxis sind nach wie vor ein Problem“, sagt Mesch. Betroffen seien die Straßen Im Raum und Gartenstraße am Schulzentrum. Dort entstünden immer wieder gefährliche Situationen für die Schüler durch die Unübersichtlichkeit aufgrund des massiven Verkehrsaufkommens und der vielen geparkten Fahrzeuge in den schmalen Seitenstraßen.

Trittaus Bürgermeister hofft, dass möglichst viele Eltern, die den Nachwuchs mit dem Auto zur Schule bringen, die sogenannten „Kiss & Go“-Parkplätze nutzen werden, die derzeit vor den Tennishallen an der Gro­ßenseer Straße entstehen. Er sagt: „Sobald die Parkplätze fertig sind, soll mit verkehrsrechtlichen Mitteln dafür gesorgt werden, dass sich die Situation dort verbessert.“ Denkbar sei beispielsweise eine Schranke oder ein Durchfahrtsverbot, sagt Mesch.

Breslauer Straße in Bad Oldesloe soll zu bestimmten Zeiten Einbahnstraße werden

Am Glinder Schulzentrum gibt es dagegen keine Probleme, dort stehen laut Bürgermeister Rainhard Zug genügend Parkplätze zur Verfügung. Probleme mit Elterntaxis gebe es aber an der Grundschule Tannenweg und am Schulstandort Wiesenfeld.

In Ahrensburg sorgen Elterntaxis vor der Grundschule Am Aalfang und der Stormarnschule für Ärger.

Damit in Bad Oldesloe die Gefahr durch Elterntaxis vor Grundschulen abnimmt, plant die Stadt unter anderem Parkverbote. Zunächst vor der Klaus-Groth-Schule (KGS) an der Königsberger Straße. Zusätzlich soll die Breslauer Straße, eine Wohnstraße, die in einer langgezogenen Kurve die Schule umschließt, während der Hol- und Bringzeiten in eine Einbahnstraße umgewidmet werden. Außerdem will Bürgermeister Jörg Lembke etwa 300 Meter vom Schulgelände entfernt eine „Kiss & Go“-Zone einrichten lassen: „Dafür würde sich der Parkplatz am Ehmkenberg anbieten. Die Schüler könnten von dort aus gefahrlos zur Schule gehen.“

An der Königstraße vor der Stadtschule sind zunächst keine Änderungen in der Verkehrsführung geplant. An beiden Schulen hatten sowohl Ordnungsamt als auch Polizei im vergangenen Jahr mehrfach Autofahrer kontrolliert und diese auf die bestehenden Halteverbote hingewiesen. /