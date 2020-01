Thema Wohnraum: Barsbütteler Ausschuss tagt

Wo soll die Voraussetzung geschaffen werden, damit in Barsbüttel neue Wohnungen und Häuser entstehen können? Die Parteien sind sich bei den Standorten nicht einig. Die Gemeinde will einen neuen Flächennutzungsplan aufstellen. Um das Projekt zum Abschluss zu bringen, müssen Politiker entscheiden.

Planungsausschuss Barsbüttel Do 30.1., 19.00, Gemeinschaftsschule, Soltausredder 28.

Neue Stadtverordnete für Bad Oldesloe

Zum Jahreswechsel waren drei Oldesloer Stadtverordnete zurückgetreten. Bei der CDU übernimmt Janine Rausch das Mandat von Martin Nirsberger. Bei den Grünen ersetzt Gerold Rahmann (Foto), Leiter des Instituts für ökologischen Landbau in Westerau, Nicole Kanapin. In der SPD folgt Carsten Stock auf Jannik Strey.

Stadtverordnetenversammlung Bad Oldesloe Mo 27.1., 19.30, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1

Delingsdorfer entscheiden über Tempolimit

Die Gemeinde Delingsdorf will auf Landesstraße 82 in der Ortsdurchfahrt eine Tempo-30-Zone einrichten. Vor dem Kindergarten sollen die Autofahrer in beiden Richtungen auf jeweils 150 Metern während der Öffnungszeiten nicht mehr 50 km/h fahren dürfen. Das umfasst auch die Kurve mit der Einfahrt zum Erdbeerhof Glantz.

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Delingsdorf Mi 29.1., 19.30, Bürgerhaus, An der Friedenslinde 3

Oststeinbeker wählen neuen Bürgervorsteher

Hendrik Maier wurde 2011 im Alter von 29 Jahren zum Bürgervorsteher in Oststeinbek gewählt. Jetzt verabschiedet sich der Christdemokrat von seinen politischen Ämtern. Er will mehr Zeit für seine Familie haben. Nachfolger soll Hans-Joachim Vorbeck (Foto) werden. Das CDU-Mitglied stellt sich der Gemeindevertretung zur Wahl.

Gemeindevertretung Oststeinbek Di 28.1., 19.30, Bürgersaal Möllner Landstraße 22

Mordprozess im Fall Ivonne Runge geht weiter

Im Mordfall Ivonne Runge wird der Prozess in dieser Woche fortgesetzt. Nach Angaben des Gerichts sollen weitere Polizeibeamte vernommen werden, die über ihre Ermittlungen berichten. Angeklagt ist der Ex-Freund der Schlamersdorferin. Er hat gestanden, die 39-Jährige nach einem Streit erwürgt zu haben.

Mordprozess Mi/Fr, 29./31.1., jeweils 9.00, Landgericht Lübeck, Schwartauer Landstraße 9-11

Holen Sieker Tischtennisherren den nächsten Sieg?

Setzen die Tischtennisherren des SV Siek ihren Aufwärtstrend in der 3. Bundesliga Nord fort? Nach den Erfolgen bei Hannover 96 (6:3) und gegen den TTC Lampertheim (6:2) ist ist im Heimspiel gegen Schlusslicht TTC Ruhrstadt Herne der dritte Sieg in Folge möglich – er würde die Chancen auf den Klassenerhalt deutlich verbessern.

Tischtennis: SV Siek – TTC Ruhrstadt Herne Sa 1.2., 15.00, Mehrzweckhalle, Hinterm Dorf