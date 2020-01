Ahrensburg. In einer leerstehenden Lagerhalle des ehemaligen Gartencenters Bakker zwischen Ahrensburg und Delingsdorf ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Integrierte Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe schickte um 15.12 Uhr ein Großaufgebot zum Einsatzort am Kremerbergweg. „Wir haben mit einer großen Lage gerechnet, denn bei uns sind etliche Notrufe eingegangen“, sagte ein Sprecher der Leitstelle dem Abendblatt.

Die Flammen waren nach 33 Minuten gelöscht

Die Feuerwehren aus Bargteheide, Delingsdorf und Klein Hansdorf wurden alarmiert. Die Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Nach 33 Minuten waren die Flammen gelöscht. Verletzt wurde laut Leitstelle niemand.