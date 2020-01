Schönberg. Dröge Heimattümelei war nie die Sache der norddeutschen Band Godewind. Das könnte mit ein Grund dafür sein, warum die Gruppe nach 40 Jahren auf der Bühne immer noch im Musikgeschäft ist. Das Jubiläum hat die Musiker in Feierlaune versetzt und diese Stimmung ist es, die das Quartett bei seinem Konzert am Sonnabend, 1. Februar, auf dem Kornboden in Schönberg verbreiten will.

Neben Gründungsmitglied Shanger Ohl gehören Heiko Reese, Sven Zimmermann und Anja Bublitz zur Besetzung. Sängerin Bublitz kann plattdeutsches Liedgut ebenso charmant und authentisch zu Gehör bringen wie hochdeutsche Texte. Dieses Konzert ist Teil des Club-Programms, mit dem die Band ein eigenes Format geschaffen hat.

Bei Club-Konzerten wird Schlagzeug durch Cajón ersetzt

Shanger Ohl erläutert, dass die zur Reihe zählenden Auftritte sehr akustisch orientiert sind, jedoch mit teilweiser Verstärkung. Aus diesem Grund lässt Heiko Reese das Schlagzeug zu Hause und gibt statt dessen mit der Cajón den Rhythmus vor. Ideal für das Programm sind kleinere Säle, die ohne großen technischen Aufwand bespielt werden und laut Ohl einen wesentlichen Vorteil bieten: „Ganz toll ist immer wieder diese sehr besondere, dichte Stimmung und die große Nähe zum Publikum.“

Der engere Kontakt zwischen ihnen und den Künstlern stellt Verbundenheit her. So kann – weitab von der Anonymität großer Konzerthallen – bei den Besuchern das Gefühl einer exklusiven Vorführung mit persönlicher Note entstehen. Und in der Intimität kleinerer Spielstätten gibt mancher Song erst seine ganze emotionale Tiefe preis und berührt die Zuhörer viel unmittelbarer.

Humorvolle Anekdoten und Wissenswertes zur Bandgeschichte

Die Musiker steuern zu den Lieder Hintergrundinfos und humorvolle Anekdoten bei. Ohl sagt: „Wir erzählen etwas zu den einzelnen Titeln und zur Historie.“ Um augenzwinkernd nachzusetzen: „Aber das wird kein Vortrag.“ Dazu ist keine Zeit, auf dem Programm steht ein musikalischer Querschnitt durch vier Jahrzehnte Bandgeschichte. Die Texte thematisieren Geborgenheit, Idylle, Natur, Liebe und halten zur Freude des Publikums so manchen Blödsinn bereit. Wie der Titel „Rollmops“, bei dem das Publikum regelmäßig begeistert einstimmt.

Konzert ist eines der letzten mit Gründungsmitglied Shanger Ohl

Ein anderer Refrain geht plötzlich in Monty Pythons „Always Look On The Bright Side of Life“ über, ein Abba-Song wird gnadenlos veralbert. Andere Titel wie „Heimathafen“, „Rolling up de Nordsee“, und „Möwenland“ erzählen von der Verbundenheit mit dem Norden.

Das Konzert dürfte eines der letzten sein, bei denen das Publikum Shanger Ohl live erleben kann. Der Musiker hat angekündigt, sich bald von der Bühne zu verabschieden.