Trittau. Reinhold Beckmann stellt in Trittau seine Vielseitigkeit unter Beweis. Der bekannte Fußballkommentator und Moderator steht am Sonnabend, 15. Februar, in der Wassermühle als Musikerduo mit Gitarrist Johannes Wennrich auf der Bühne.

Beckmann tourt bereits seit einigen Jahren mal mit Band, mal gemeinsam mit Wennrich durch kleinere Kulturstätten, die mehr Nähe zum Publikum bieten. In Trittau erleben die Zuhörer Beckmann als charmanten und nachdenklichen Singer-Songwriter mit einem Gespür für gutes Storytelling. Das Duo spielt Songs, die mit ihren eingängigen Melodien stilsicher zwischen Folk und Country-Pop wechseln und dem Publikum einen Abend mit Unterhaltung weitab des Mainstream bieten.