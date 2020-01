Bad Oldesloe. Der geplante Bau eines Asklepios-Zentrallagers sorgt in Bad Oldesloe für Kritik. Stadtvertreter und Bürgermeister hätten sich für das neue Gewerbegebiet Süd-Ost eine kompaktere Aufteilung gewünscht. Der Verwaltungschef kündigt an, bei der Erschließung neuer Gewerbegebiete künftig nur noch mit der Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn (WAS) zusammenarbeiten zu wollen.

Konzern plant ein Lager zum Preis von 50 Milllionen Euro

„Grundsätzlich ist es ja positiv zu sehen, dass Bad Oldesloe als Gewerbestandort gefragt ist. Auch die Tatsache, dass wir mit der Asklepios-Ansiedlung Hamburg ausgestochen haben, spricht für sich“, sagt Bürgermeister Jörg Lembke. Doch bei den positiven Seiten der Ankündigung, dass Asklepios künftig Krankenhäuser in ganz Norddeutschland und bis zum Harz von Bad Oldesloe aus beliefern wird, will es der Verwaltungschef nicht belassen. Denn das Zentrallager wäre schon der zweite „graue Kasten“, der auf Oldesloer Gebiet gebaut werden soll. Wie berichtet, will auch Amazon dort ein Verteilzentrum erreichten. In Ausschusssitzungen hatten die Grundstücksverkäufer damit geworben, auf kleinere Betriebe setzen zu wollen. Sorge bereitet der Stadt vor allem die Verkehrssituation. Lembke: „Auch das zweite Logistikzentrum löst bei uns keine Jubelstürme aus, stellt uns vor die gleichen Fragen wie bei der Amazon-Ansiedlung.“

Auch FBO will bei künftigen Projekten aus die WAS setzen

So müsse sich die Stadt die Verkehrsströme auf der Bundesstraße 208 und den dortigen Kreisverkehr ansehen, ob die Anbindung dem zunehmenden Lastwagen-Verkehr gewachsen wäre. „Auch die Zahl neuer Arbeitsplätze wird sich gemessen an der Fläche in Grenzen halten“, sagt Lembke. Laut Asklepios-Konzern werden durch das Logistikzentrum 50 neue Jobs entstehen. Die Stadt hatte keinen Einfluss auf den Verkauf der Grundstücke. Bei dem nächsten geplanten Gewerbegebiet im Westen der Stadt zwischen Rögen und Grabauer Straße solle das anders laufen, kündigt Lembke an: „Wir werden ausschließlich mit der WAS zusammenarbeiten.“ Eine Zusage, die einem Großteil der Lokalpolitik entgegenkommen dürfte. Fraktionsübergreifend werden die Pläne für Logistikzentren im neuen Gewerbegebiet kritisch gesehen.

So wolle auch die Wählergemeinschaft Freie Bürger Oldesloe (FBO) bei künftigen Projekten auf die WAS setzen. CDU und SPD befürchten eine deutliche Verkehrszunahme. Asklepios investiert in den Standort nach eigenen Angaben 50 Millionen Euro, baut das unternehmensweit größte medizinische Zentrallager. Der Schritt ist die Konsequenz daraus, dass Hamburg keinen geeigneten Bauplatz zur Verfügung stellen konnte und ein Deal mit Bad Bramstedt platzte.