Großhansdorf. Ein dreister Pizza-Raub beschäftigt die Polizei in Großhansdorf. Ereignet hat sich die Tat bereits am Dienstag, 7. Januar. Gegen 21.20 Uhr war der Pizzabote eines Ahrensburger Unternehmens in der Sieker Landstraße unterwegs. Als er dort einen Kunden belieferte, ließ er seinen roten, mit Pizzawerbung versehenen VW Up auf der Straße stehen, ohne ihn zu verschließen. Als der Bote nach etwa fünf Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fehlte eine auf dem Beifahrersitz abgestellte Auslieferungstasche, gefüllt mit mehreren Pizzen. Dafür fand er unmittelbar neben dem Wagen zwei Schminktaschen.

Ob dieser Fund im Zusammenhang mit dem Pizzaraub steht, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat. Wer hat das abgestellte Fahrzeug des Pizzaboten in der Sieker Landstraße gesehen und kann etwas zum Geschehen in der fraglichen Zeit berichten? Und wer kann Hinweise auf die Besitzerin der aufgefundenen Schminktaschen geben? Deren Eigentümerin und mögliche Zeugen werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102/456 51 11 in Verbindung zu setzen.