Ahrensburg. Ein Einbrecher oder sogar mehrere Täter haben sich durch das Aufbrechen einer Balkontür Zugang zu einer Wohnung in Ahrensburg an der Straße Am Neuen Teich verschafft. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 22. Januar, zwischen 15 und 18 Uhr.

Die Wohnung befindet sich im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Die Kriminellen durchsuchten alle Räume und entkamen unerkannt über den Balkon. Angaben über die Höhe des Stehlgutes kann die Polizei derzeit noch nicht machen. Sie bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt, kann nähere Angaben zu dem oder den Tätern machen? Anrufe nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.