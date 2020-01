Hamburg. Es wirkt fast wie gestellt, das kurze Video, das sich seit Donnerstagmorgen im Internet verbreitet: Man sieht einen Wolf am Waldrand. Die Kamera ist nur wenige Meter von dem Tier entfernt. Nach wenigen Sekunden dreht der Wolf sich um und verschwindet im Wald. Die Aufnahme, die nach Abendblatt-Informationen authentisch ist, entstand in Linau, an der Grenze zwischen den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg.

Wolfssichtungen in Schleswig-Holstein gibt es immer häufiger: Im Kreis Dithmarschen wurde Ende Dezember sogar ein Waldkindergarten zwischenzeitlich gesperrt, weil in der Nähe mehrfach Schafe von einem der Raubtiere gerissen worden waren. Ein Rudel wurde bislang im Norden nicht beobachtet. Nachdem im vergangenen Frühjahr eine Wölfin an der Autobahn 1 überfahren worden war, sagte der Wolfskoordinator des Landes, bislang seien immer nur einzelne Tiere aufgetaucht.

Wolfssichtungen in Stormarn sind selten

In Stormarn gab es bislang nur sehr wenige Sichtungen von Wölfen: In Hoisdorf waren Anfang 2019 zwei Tiere von einem Wolf gerissen worden, ein Jahr zuvor war in Lütjensee ein Wolf mehrfach von Anwohnern beobachtet worden.

Ob es sich bei dem am Donnerstag in Linau gefilmten Wolf möglicherweise um dasselbe Tier handelt, ist noch nicht bekannt.