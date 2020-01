Show in Ammersbek

George Gershwin und seine „Rhapsody in Blue“ haben Musikgeschichte geschrieben. Die Combo Swingin’ Words rückt mit einer inszenierten Musikbiografie das Werk des Komponisten in den Fokus. In Ammersbek spielen, singen und musizieren Antje Birnbaum, Klarinettist Akos Hoffmann und Pianist Nikolai Juretzka.

Show So 26.1., 16.00, Pferdestall, Am Gutshof 1, Karte 16,–, Vvk. unter www.ammersbeker-kulturkreis.de

Kinderkino in Trittau

Passend zum Jahresthema der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Trittau „Alles steht Kopf“ zeigt diese den gleichnamigen Animationsfilm für Kinder und deren Angehörige. Darin geht es um Riley, deren Gefühle von einer Kommandozentrale im Gehirn aus gelenkt werden. Als Riley in eine neue Schule kommt, bricht das System zusammen und stellt vieles auf den Kopf.

Kinderkino Sa 25.1., 15.00, Bugi, Zum Bugenhagenheim 2, Eintritt frei

Konzert in Barsbüttel

Mehr als 100 junge Musiker wirken beim Konzert „Die Frostianer und der Frühlingsbote“ mit. Das Barsbütteler Kinder- und Jugendorchester der Jungen Streicher und die Kinderkantorei St. Michaelis spielen in Hamburg Auszüge aus Händels Wasser- und Feuerwerksmusik sowie Winter- und Frühlingslieder.

Kirchenkonzert So 23.2., 15.00, Kirche St. Michaelis, Englische Planke 1, Eintritt frei, Spende erbeten

Konzert in Ahrensburg

Das Hamburger Percussion Ensemble spielt in wechselnden internationalen Besetzungen. Seine Mitglieder sind allesamt Schlagzeugstudenten der Hochschule für Musik und Theater, die bei zahlreichen Festivals und Konzerten auftreten. In Ahrensburg bringen die Musiker aufregende und interessante Werke zu Gehör.

Konzert Fr 24.1., 20.00, Marstall, Lübecker Straße 8, Karte 12,– im Vvk.: www.marstall-ahrensburg.de

Quizzen in Bad Oldesloe

Bei Ratespielen und Gesprächen fröhlich sein, so lautet das Motto des Quiz- und Klönnachmittags in Bad Oldesloe. Die Gäste können den Alltag hinter sich lassen und eine schöne Zeit in Gesellschaft verbringen, in der Spaß und ein wenig Gedächtnistraining nicht zu kurz kommen. Infos gibt’s unter Tel. 04531/67 08 48.

Quiz-Nachmittag Di 21.1., 14.30 bis 16.00, Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, kostenlos, ohne Anmeldung

Doku in Bargteheide

Die Dokumentation „Die Macht der Kohle“ über das Dorf Pödelwitz, das zwischen Kohlegruben liegt, wird in Bargteheide gezeigt. Die Filmschaffenden sind vor Ort und berichten über Heimatliebe, Widerstandskämpfer, Vertreibung, Verlust, Politik, Wirtschaft und auch Neubeginn.

Dokumentation Sa 25.1., 19.30, Kino im Kleinen Theater, Hamburger Straße 3, Karte 9,–/7,–, Reservierung: www.bargteheide-kino.de